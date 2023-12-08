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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رنا سماحة تعلن رحيلها من راديو 9090

رنا سماحة
رنا سماحة

أعلنت الفنانة رنا سماحة عن رحيلها من راديو 9090، مع نهاية العام الحالي، وذلك من خلال صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام.

وكتبت رنا على صفحتها: حبايبي الغاليين مع نهاية السنه ان شاء الله هتنتهي رحلتي في الراديو ٩٠٩٠، رحلة دامت ٨ سنوات طلعت منها بزملاء وأصدقاء غاليين على قلبي.

وأضافت:  عشت معاكم فيهم اوقات حلوه كتير وكنت سعيده جداً بالتجربه، غنينا وضحكنا ولعبنا وزي ما بتمنى دايماً اني اكون عند حسن ظنكم.


وأنتهت حديثها: على أمل ان ألقاكم في رحلة جديده وتجربه جديده أعلى وأكبر ان شاء الله زي ما اتعودنا مع بعض

تستعد الفنانة رنا سماحة، لطرح أولى أغاني الـ"ميني ألبوم" الخاص بها، التي تحمل اسم “عاملة عبيطة”، والمقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

ويشار إلى أن أغنية عاملة عبيطة، من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبو طالب، توزيع خليل وشندي، ومن إخراج حسام مجدي، إنتاج معتز رضا وسامر أبو طالب، توزيع winway.

أغنية عاملة عبيطة تعد هي أولى أغاني ميني ألبوم رنا سماحة الجديد، حيث انتهى صناعها من تسجيلها، وأصبحت جاهزة للعرض خلال الأيام المقبلة، وباقي الأغاني ستصدر تباعًا بعد طرح هذه الأغنية.

 

وتعاونت رنا سماحة في الميني ألبوم، مع مجموعة كبيرة من الشعراء والمؤلفين والملحنين، وتقدم خلاله لونًا جديدا من الأغاني التي لم يعتد عليها الجمهور.

واختارت رنا أغنيتين حتى الآن، وهما من تأليف سلمى رشيد، وأسامة محرز، ومن ألحان مودي سعيد محمد خلف،  وتوزيع عمر إسماعيل، وأحمد عبد السلام.

وكانت أغنية طوب الأرض، آخر أعمال رنا سماحة، وتعاونت فيها مع الشاعر محمود سليم، ألحان تيام على، توزيع تامر نور، تنفيذ وليد نجم، وسامر أبو طالب، ومن إنتاج شركة هورفات للإنتاج الفني. 

 

رنا سماحه الفنانة رنا سماحة راديو 9090

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