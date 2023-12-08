تجهيز 186 سيارة.. طوارئ في صرف الإسكندرية استعدادا لسقوط الأمطار

أعلن اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع درجة الإستعداد بالشركة اعتبارا من صباح اليوم استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.



ومن المتوقع مساء اليوم أن تشهد محافظة الأسكندرية سقوط امطار متوسطة الشدة تكون رعدية احيانا على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط للرياح تصل سرعتها 35-40 كم /س و البحر المتوسط معتدل الى مضطرب وارتفاع الأمواج يتراوح من 1.5 - 2.5 متر.



وأكد تمركز ١٨٦ سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية تتمركز بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها، وعلي إستمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتخفيض مناسيب بيارات الرفع.



وشدد نافع علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا وتواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد ضرورة التنسيق الكامل مع غرفة عمليات القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.