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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب القسام تقصف حشودا من قوات جيش الاحتلال في خانيونس

ارشيفي
ارشيفي

أعلنت  كتائب القسام قصف حشود من قوات الاحتلال المتوغلة في محور شمال مدينة خانيونس بقذائف الهاون.

وتمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية متمركزة داخل مدرسة ابن عثيمين بقذيفة TBG مضادة للتحصينات والاشتباك معهم من نقطة صفر وإيقاعهم بين قتيل وجريح شمال شرق مدينة خانيونس

واستهدفت كتائب القسام تستهدف تجمع لقوات العدو  شرق تل الزعتر شمال قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون.

وقصفت الكتائب مغتصبة سديروت بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم

وكان مجاهدو القسام في وقت سابق قاموا  بتفخيخ مدخل نفق شرق تل الزعتر شمال قطاع غزة بعبوة تلفزيونية، وفور وصول جنود العدو للمكان ومحاولتهم فتح باب النفق تم تفجير العبوة، ما أدى إلى مقتل نجل رئيس أركان العدو السابق، والوزير في مجلس الحرب الصهيونى غادي إيزنكوت ومقتل وإصابة عدة جنود آخرين

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