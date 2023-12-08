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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

التوعية بالمشاركة في الانتخابات بقوافل قصور ثقافة الدقهلية

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

شهدت قرية كفر بداوي بمركز المنصورة، فعاليات القافلة الثقافية، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمبادرة "أنت الحياة" بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وفي ضوء البرنامج المعد برعاية وزارة الثقافة.

بدأت الفعاليات بمحاضرة ثقافية بعنوان "انزل شارك" تحدثت بها الأديبة د. سمية عودة حول رفع الوعي بأهمية الاستحقاق الرئاسي القادم، وأهمية المشاركة في الانتخابات، والأثر الإيجابي لهذه المشاركة على الفرد والمجتمع، وتناولت نظرة العالم لهذا الحدث المهم، كما تحدثت عن دور المرأة وتوعيتها لأسرتها بالمشاركة، وأهمية المشاركة في تعزيز الانتماء والوحدة والتضامن بين المواطنين كونها حق دستوري للجميع.

وشهدت الفعاليات التي أقيمت بالتعاون مع الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، ورشة رسم وتلوين للأطفال ورسم على الوجه، واختتمت بفقره فنية لمسرح عرائس للفنان محمد قطامش.

وتكثف هيئة قصور الثقافة أنشطتها التوعية بالعديد من المحافظات المصرية ضمن مبادرة "أنت الحياة" في سياق برامج العدالة الثقافية للوصول بالخدمات الثقافية والفنية لأبناء الوطن خاصة المناطق الأكثر احتياجا، كما تقدم برنامجا تثقيفيا للتوعية بأهمية الاستحقاقات الانتخابية وتحث المواطنين على المشاركة الإيجابية بها.

قرية كفر بداوي بمركز المنصورة القافلة الثقافية الهيئة العامة لقصور الثقافة أنت الحياة وزارة الثقافة

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