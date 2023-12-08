مرحلة دقيقة| ممثلو "مصر أكتوبر" بالخارج يدعون الشعب للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

دعا ممثلو حزب مصر أكتوبر، بدولة الإمارات العربية الشقيقة، جموع الشعب المصري للنزول والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024، والمقرر بدئها فى 10 و11و12 ديسمبر الجاري، مؤكدين أن هذا الاستحقاق الدستوري فرصة عظيمة لمشاركة المصريين فى صنع مستقبل وطنهم.



وأكدوا على أن المرحلة المقبلة مرحلة دقيقة فى عمر الوطن، حيث يحيط بها الأخطار والتحديات من كل اتجاه، لذلك لابد من وجود رئيس مصري قوى بحجم الدولة المصرية، مشيدين بما حققه المصريين فى الخارج خلال الانتخابات الرئاسية التي أجريت فى 1و2و3 ديسمبر الجاري، حيث أوضحوا للعالم كيف يلبي المصريون نداء وطنهم داخل وخارج حدوده.

وقال محمد مكي، أحد قيادات حزب مصر أكتوبر بدولة الإمارات، ان التحديات كبيرة ولكن إرادة المصريبن أكبر وستظهر أمام لجان التصويت، منوها أن المشاركة واجب وطني وحق دستوري.



من جانبه أكد محمد عبد المجيد، أن انتخابات المصريبن فى الخارج أكدت نزاهة العملية الانتخابية والتزام جميع المرشحين بضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات، مشددا أن ذلك أيضا ما سيحدث فى الداخل، مشيدا بالدور الذي تقوم به الهيئة فى إدارة العملية الانتخابية باعتبارها هيئة مستقلة بحكم القانون والدستور.

وقال إبراهيم أبو النجا، أن الرهان أصبح على وعي المصريين فى النزول والمشاركة والإدلاء بأصواتهم فى هذا الاستحقاق الدستوري الهام، مؤكدا أن المرحلة الراهنة فى المنطقة والعالم تطلب منا جميعا النزول والمشاركة فى رسم مستقبل وطننا الغالي.