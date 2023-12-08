عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يقصف مسجداُ شرق خان يونس

صدى البلد

أفادت شبكة القدس الفلسطينية ، اليوم الجمعة، بقصف طائرات الاحتلال مسجداً في منطقة عبسان، شرق خانيونس.

ومن جانبها، أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "كتائب القسام "، اليوم الجمعة ، قصف "تل أبيب" برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.
 

وأعلنت  كتائب القسام قصف حشود من قوات الاحتلال المتوغلة في محور شمال مدينة خانيونس بقذائف الهاون.

وتمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية متمركزة داخل مدرسة ابن عثيمين بقذيفة TBG مضادة للتحصينات والاشتباك معهم من نقطة صفر وإيقاعهم بين قتيل وجريح شمال شرق مدينة خانيونس

واستهدفت كتائب القسام تستهدف تجمع لقوات العدو  شرق تل الزعتر شمال قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون.

وقصفت الكتائب مغتصبة سديروت بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم.

وكان مجاهدو القسام في وقت سابق قاموا  بتفخيخ مدخل نفق شرق تل الزعتر شمال قطاع غزة بعبوة تلفزيونية، وفور وصول جنود العدو للمكان ومحاولتهم فتح باب النفق تم تفجير العبوة، ما أدى إلى مقتل نجل رئيس أركان العدو السابق، والوزير في مجلس الحرب الصهيوني غادي ايزنكوت ومقتل وإصابة عدة جنود آخرين

الاحتلال الصواريخ القدس الفلسطينية الفلسطينية الصهيونية المجازر الصهيونية المقاومة الفلسطينية المقاومة الفلسطيني تل أبيب تل الزعتر حركة المقاومة الفلسطينية رشقة صاروخية رشقة صاروخي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. إكرامي الشحات يطلق تصريحات مثيرة

حق الزمالك .. زيزو يوافق على الرحيل للدوري السعودي |تفاصيل

كاش.. تطور عاجل في غرامة لشبونة مع الزمالك.. والأباتشي يجدد موسمين

50 جنيها| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن الآن.. والبيض في النازل

الأمطار الرعدية تعود على الوجه البحري|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

500 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد الانهيار العالمي

جردوهم من ملابسهم.. حقيقة صور وفيديوهات اعتقال منفذي “طوفان الأقصى”

بعد كأس العالم للأندية.. مفاجأة مدوية بشأن إحتراف محمد عبد المنعم

موضوعات متعلقة

برشقات صاروخية.. كتائب القسام تقصف تل أبيب

رسمياً .. بوتين يترشح لانتخابات الرئاسة في روسيا 2024

بتوجيهات خادم الحرمين.. وصول الباخرة الثالثة لإغاثة غزة لميناء بورسعيد

البحرية البريطانية: كيان مجهول يأمر السفن في البحر الأحمر بتغيير مسارها

الكرملين: بوتين والرئيس الإيراني ناقشا التفاعل والتعاون في إطار مجموعة "أوبك+"

الخارجية التركية ترحب بخطوات بناء الثقة بين أرمينيا وأذربيجان

صحف السعودية| 3 صواريخ تستهدف سفارة واشنطن في بغداد .. إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية على ارتفاع.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة بهذه المناطق

سرايا القدس تشتبك مع قوات الاحتلال شرق خان يونس

ترشيحاتنا

شريف إكرامي يترك معسكر بيراميدز ويغادر جنوب إفريقيا قبل مباراة صن دوانز

برصاص الاحتلال.. إصابة 4 فلسطينين في بلدة حزما شمال القدس

الاحتلال الإسرائيلي يقصف مسجداُ شرق خان يونس

ماذا يحمي المسلم من ويلات الفتن؟.. خطيب المسجد النبوي: الركن الشديد و3 عبادات

المقاومة تنتقم| صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب وتسلل مسيرة لمستوطنات الجليل الأعلى

ما هو نوع الذهب المعتبر في تحديد نصاب الزكاة؟.. دار الإفتاء تجيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 علامات مبكرة تدل على الإصابة بالفشل الكلوى.. اعرفها

ضعي الكركدية على شعرك والنتيجة تدهشك

للنساء فقط.. 5 أطعمة تزيد من مستويات الحديد في الجسم

في عيد ميلادها.. 10 صور لـ مي كساب قبل وبعد العملية

فيديو

فرحانة ومبسوطة جدا.. رحلة نجوى إبراهيم من الإصابة بالسرطان للتعافي.. فيديوجراف

مقطع فيديو لشابة أمريكية تكشف الوجه القبيح لإسرائيل .. شاهد

فيديو يثير الجدل لشاب يهودي حول قتل الأطفال الفلسطينيين

يحبس الأنفاس..مقطع فيديو مرعب لشاب يدعي وجود شبح طفل داخل مغسلة منزله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ