وزير خارجية قطر: مطلوب فتح ممرات إنسانية بشكل دائم في غزة

التقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن ال ثاني مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن حيث ناقشا تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية.

وذكرت الخارجية القطرية في بيان لها ان رئيس مجلس الوزراء أكد خلال لقائه بلينكن التزام دولة قطر مع شركائها في الوساطة لعودة التهدئة في غزة

وأشارت الوزارة القطرية إلى أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية شدد خلال لقائه بلينكن على ضرورة فتح ممرات إنسانية بشكل مستدام في غزة

وأعرب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال لقائه بلينكن على إدانة كافة أشكال استهداف المدنيين