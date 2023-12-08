جامعة العريش تحصد 4 ميداليات فضية في بارالمبياد الجامعات لذوى الهمم

استقبل الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش شمال سيناء، وفد جامعة العريش من الطلاب ذوي الهمم الذى حصد أربع ميداليات خلال مشاركتهم في اللقاء الرياضي لذوى الهمم (بارالمبياد الجامعات المصرية)، والذى أقيم بالمدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية، ونظمته وزارة الشباب والرياضة، تحت شعار "نحن الحياة"، وبرعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، احتفالاُ باليوم العالمي للأشخاص ذوي الهمم.

أكد رئيس الجامعة، أن تنظيم هذا اللقاء الرياضي لذوى الهمم جاء في إطار الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجهورية، بذوي الهمم بهدف دمجهم في المجتمع، واستثمار طاقاتهم وأوقات فراغهم.

بالإضافة إلى نشر الوعي الرياضي بينهم واكتشاف الأبطال الموهوبين منهم بكافة الألعاب الرياضية، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لتأهيلهم ليكونوا جزءًا لا يتجزأ من عملية البناء والتنمية داخل المجتمع.

توجة رئيس الجامعة بالشكر للدكتورة نها عرندس ومشرفي رعاية الطلاب على المجهود الذي يقومون به لدعم أصحاب الهمم بالجامعة، وأعرب رئيس الجامعة، عن فخره واعتزازه بطلبة وطالبات الجامعة لتفوقهم في مختلف مجالات الأنشطة الطلابية وحصد الجامعة أربع ميداليات فضية في رفع الأثقال بنين ودفع الجُلة.



كرم رئيس الجامعة الطلاب الفائزون في البطولة والتقاط الصور التذكارية، كما قدم رئيس الجامعة التهنئة للطلاب ذوى الهمم بمناسبة اليوم العالمي لذوى الهمم.



كما حصل الطالب أحمد سمير سليمان، علي المركز الثاني، رفع أثقال فئة ٥٥ كجم، وحصل الطالب حسين ناصر حسين، علي المركز الثاني، رفع أثقال فئة ٧٣ كجم.



وحصل الطالب حاتم عباس عبد الرحمن، علي المركز الثاني رفع أثقال فئة ٨٩ كجم، وحصلت الطالبة فاطمة مصطفي رمضان، علي المركز الثاني، في دفع الجلة تصنيف F13.



وقد شاركت الجامعة في البطولة في مسابقات (رفع أثقال بنين إعاقة بصرية وحركية، ألعاب قوي (عدو ١٠٠م، ودفع الجُله) .

