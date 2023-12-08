عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ممدوح عيد: بيراميدز أفضل من صن داونز

ممدوح عيد
ممدوح عيد

عقد ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لبيراميدز، جلسة مطولة مع لاعبيه قبل لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، بعد غد الأحد على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأكد عيد خلال جلسته مع لاعبيه ثقته الكبيرة في اللاعبين وقدرتهم على تخطي الفريق الجنوب أفريقي، مشددا على أن إدارة النادي تعلم جيدا مدى جودة المجموعة الحالية من اللاعبين وتجانسهم، وتؤمن بأن إمكانياتهم وقدراتهم هي الأعلى من باقي فرق المجموعة سواء صن داونز أو مازيمبي الكونغولي أو نواذيبو الموريتاني.

وتعاهد نجوم بيراميدز على تحقيق كافة أهداف النادي بداية بالفوز على صن داونز، مؤكدين أن محاولات مسئولي أصحاب الأرض لتعطيل الفريق، ومنها منع هدافه فيستون ماييلي من مرافقة البعثة في جنوب أفريقيا لخوض اللقاء، زادتهم إصرارا على الرد بالقوة المطلوبة داخل الملعب.

ماميلودي صن داونز بيراميدز صن داونز دوري ابطال افريقيا الجنوب إفريقي فيستون ماييلي جنوب افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاش.. تطور عاجل في غرامة لشبونة مع الزمالك.. والأباتشي يجدد موسمين

حق الزمالك .. زيزو يوافق على الرحيل للدوري السعودي |تفاصيل

مفاجأة عاجلة للأهلي قبل أول مباراة بكأس العالم للأندية

مفاجأة في أسعار الذهب مع بداية 2024.. قرار حكومي يضبط السوق وتراجع مرتقب بالمعدن الأصفر

شريف إكرامي يترك معسكر بيراميدز ويغادر جنوب إفريقيا قبل مباراة صن دوانز

50 جنيها| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن الآن.. والبيض في النازل

ضربة جديدة للدولار.. 3 تحركات حكومية لإنهاء أزمة الأخضر ومبلغ ضخم قادم

لحظة بلحظة| شاهد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.. والقنوات الناقلة

موضوعات متعلقة

أذهب سيرًا على الأقدام | أنشيلوتي يكشف حقيقة عرض مغرٍ من السعودية

بسبب أوكرانيا| اللجنة الدولية تضع شرطًا أمام الرياضيين الروس والبيلاروس بأولمبياد باريس

كلوب يكشف آخر تطورات المصابين بالريدز قبل مواجهة كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

بالقوة الضاربة .. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري

التشكيل الرسمي للهلال في مواجهة الطائي بدوري روشن السعودي

ننشر صور غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا

الأهلي يصل إستاد برج العرب استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد

تفاصيل الاجتماع الفني.. الزي الرسمي للأهلي والزمالك في كأس سوبر اليد

ترشيحاتنا

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: الاحتلال ينشئ مناطق آمنة «وهمية» في غزة| فيديو

أحمد حلمي يتلقى عزاء شقيقه فى مسقط رأسه ببنها .. صور

السيسي يوجه بالحفاظ على جودة التنفيذ ومراعاة البعد البيئي في إنشاء الطرق بالقاهرة| فيديو

حافظوا عليها | توجيه عاجل من الرئيس السيسي .. فيديو

أبرزها محور اللواء محمود نصر.. السيسي يتفقد أعمال تطوير الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى

بنغيّر في شكل القاهرة .. رسالة مهمة من الرئيس السيسي للمواطنين |فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرض العظام الصامت.. معلومات صادمة عن الهشاشة

لحظة بلحظة| شاهد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.. والقنوات الناقلة

احذر.. أسباب خطيرة وراء حدوث الفشل الكلوي

طريقة عمل سلطة المكرونة بالتركي بأسهل الخطوات

فيديو

بجد ولا هزار ؟.. ظهور أكياس سكر فكة بـ٣ جنيه

أمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرص بسبب حالة الطقس

الزمالك يخالف التوقعات ويفاجئ الجميع.. اختيار مدرب جديد

الزمالك يخالف كل التوقعات ويفاجئ الجميع بقرار اختيار مدرب الفريق.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ