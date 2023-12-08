ممدوح عيد: بيراميدز أفضل من صن داونز

عقد ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لبيراميدز، جلسة مطولة مع لاعبيه قبل لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، بعد غد الأحد على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأكد عيد خلال جلسته مع لاعبيه ثقته الكبيرة في اللاعبين وقدرتهم على تخطي الفريق الجنوب أفريقي، مشددا على أن إدارة النادي تعلم جيدا مدى جودة المجموعة الحالية من اللاعبين وتجانسهم، وتؤمن بأن إمكانياتهم وقدراتهم هي الأعلى من باقي فرق المجموعة سواء صن داونز أو مازيمبي الكونغولي أو نواذيبو الموريتاني.

وتعاهد نجوم بيراميدز على تحقيق كافة أهداف النادي بداية بالفوز على صن داونز، مؤكدين أن محاولات مسئولي أصحاب الأرض لتعطيل الفريق، ومنها منع هدافه فيستون ماييلي من مرافقة البعثة في جنوب أفريقيا لخوض اللقاء، زادتهم إصرارا على الرد بالقوة المطلوبة داخل الملعب.