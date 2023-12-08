وكيل وزارة الشباب يتفقد الجرحى الفلسطينيين في نادي اتحاد سيناء

تفقد" ايهاب حسن عبدالوهاب"وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، اليوم، الجرحى الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة، أثناء تلقيهم العلاج بمقر نادي اتحاد سيناء برفقة وفد وزارة الشباب والرياضة و الهيئة العامة للطفولة بحضور عبد المقصود رمضان مدير ادارة تنمية النشء.

ووجه علي دعم وزارة الشباب والرياضة الكامل للشعب الفلسطيني من خلال إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بمختلف أشكالها حتى توقف الحرب.

الإغاثة الإنسانية :

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر فى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

واكد "حسن عبد الوهاب" ان تأتي هذه الخطوة، في ضوء تنفيذ توجيهاب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في قطاع غزة.

كما وجّه وكيل وزارة الشباب، الشكر لوزارة الشباب والرياضة وللشعب المصري عامة بجانب الشكر لأهل شمال سيناء خاصة على الاستنفار والعطاء في هذه الأزمة، على الجهود المبذولة لخدمة الأشقاء الفلسطينيين.