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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ظاهرة نادرة في سماء كوكب الأرض الأسبوع المقبل

ظاهرة فلكية
ظاهرة فلكية

تشهد سماء كوكب الأرض كسوف نادر من نوعه خلال الأسبوع المقبل حيث يمر كويكب أمام نجم ساطع لينتج هذه الظاهرة الفلكية التي يمكن للملايين رؤيتها.

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ويعد منكب الجوزاء أو نجم "يد الجوزاء"، أقرب نجم أحمر عملاق إلى الأرض وألمع نجومها في سماء الليل.

هذا النجم العملاق مقدر له الاختفاء مع مرور كويكب من أمامه للحظات عندما يمر كويكب أمامه لينتج كسوفا فريدا من نوعه.


هذا المشهد النادر والعابر يفترض أن يظهر في وقت متأخر من يوم الإثنين وحتى وقت مبكر من الثلاثاء، ليشهده الملايين على طول مسار ضيق يمتد من طاجيكستان وأرمينيا في آسيا الوسطى، وعبر تركيا واليونان وإيطاليا وإسبانيا، وحتى ميامي وأرخبيل جزر "فلوريدا كيز" وأخيرا، بعض مناطق من المكسيك.

نجم منكب الجوزاء أو "يد الجوزاء" نجم عملاق أحمر ضخم يقع في كوكبة الجبار.


الكويكب الذي سيمر من أمامه هو "ليونا"، وهو صخرة فضائية مستطيلة تدور ببطء في حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري.


ويأمل علماء الفلك أن يعرفوا المزيد عن "يد الجوزاء" و"ليونا" خلال الكسوف، الذي يتوقع أن يستمر لأكثر من 15 ثانية.


كان فريق بقيادة إسبانية قد تمكن مؤخرا من خلال مراقبة كسوف نجم أكثر عتمة من ليونا في سبتمبر من تقدير أبعاد الكويكب مشيرا إلى أن عرضه يبلغ 55 كيلومترا وطوله 80 كيلومترا.
 

الكوكب

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