حماة الوطن: نعمل على التوعية بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية.. فيديو

قال دكتور عمرو سليمان المتحدث باسم حزب حماة الوطن، إن التثقيف والمشاركة تكون الفكرة المسيطرة على حزب حماة الوطن من أجل توعية المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف سليمان خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز، اليوم الجمعة، أن الانتخابات الرئاسية جاءت في وقت تاريخي في ظل ما نعانيه وما نواجهه في هذه الفترة العصيبة، لافتا إلى أن الدولة ملتزمة باستحقاقها الدستوري إلى أبعد مدى، وما نشاهده من مشاركة رد على العالم بأن الداخل مثل الخارج فالكل يحمل هم الوطن، ويشارك من أجل مصلحة الوطن العليا.

وأكد أن إقامة الاستحقاق الدستوري وهي الانتخابات الرئاسية المصرية في ظل هذه الظروف التي تحيط بالمنطقة جميعا تحدٍ كبير، والكل يرى أن مصر هى قلب الحدث الآن وأنها تستعيد دورا تاريخيا تجاه القضية الفلسطينية.