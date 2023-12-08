استهداف قاعدة أمريكية في قرية خراب الجير السورية بــ 3 صواريخ

خلال يوم..

نقلت وسائل إعلام سورية عن مصادر محلية بريف الحسكة انه تم استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي في قرية خراب الجير شمالي شرقي الحسكة بــ 3 صواريخ في هجوم هو الثاني من نوعه تتعرض له القاعدة الجمعة.

وذكرت قناة الميادين بأن فصائل المقاومة استهدفت في وقت سابق أربعة قواعد أميركية في سوريا خلال الساعتين الماضيتين.



وذكرت القناة نقلا عن مصادرها ان الاستهداف تم بعدد كبير من القذائف الصاروخية التي تمكنت معظمها من الوصول إلى أهدافها.



وأشارت القناة كذلك إلى أن الاستهداف طال قواعد العمر وكونيكو في ريف دير الزور وخراب الجير والشدادي في ريف الحسكة.

وقالت المصادر أيضا : هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استهداف هذا العدد من القواعد خلال وقت قصير.

كما نجحت الصواريخ نجحت بالوصول إلى أهدافها برغم كل التدابير الدفاعية التي اتخذتها واشنطن في سوريا أخيراً.