مستشار الرئيس الفلسطيني: مستقبل غزة مرتبط بالضفة الغربية والقدس

أكد مستشار الرئيس الفلسطيني الدكتور محمود الهباش، اليوم الجمعة، على ضرورة إفشال مخطط حكومة الاحتلال الإسرائلية برئاسة بنيامين نتنياهو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وقال مستشار الرئيس الفلسطيني، إن لم يتم مناقشة أي ترتيبات تخص مستقبل غزة والأولوية لوقف العدوان، مشيرا إلى أن مستقبل غزة مرتبط بالضفة الغربية والقدس، بحسب تصريحاته لفضائية العربية.

ونوه الهباش إلى أن نتنياهو يرفض وجود الشعب الفلسطيني وليس السلطة فقط، موضحا أنه سعى إلى تعزيز الانقسام الفلسطيني خدمة لخططه، مبديا أسفه من أن أفعال الولايات المتحدة تتناقض مع تصريحاتها.

ودعا مستشار الرئيس الفلسطينى الدكتور محمود الهباش، في وقت سابق من اليوم الجمعة، مجلس الأمن الدولى لاتخاذ إجراءات فورية ومواقف جادة وحاسمة لإيقاف العدوان بشكل دائم على قطاع غزة.

وقال الهباش ـ فى مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية اليوم الجمعة، "يجب أن يتحرك مجلس الأمن على الفور ويتخذ قرارات وإجراءات لا تترتب عليها استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الولايات المتحدة الأمريكية"، مشددا على أن "الأولوية القصوى الراهنة هي وقف العدوان بشكل دائم على قطاع غزة قبل الخوض في أية أمور أخرى".