تناول مشروب الدوم يحميك من السرطان وأمراض القلب

مشروب الدوم (العصير المصنوع من الرمان) يعتبر مفيدًا للصحة وقد يساهم في الوقاية من بعض الأمراض، إليك بعض المعلومات حول فوائد الدوم وعلاقته بالسرطان وأمراض القلب وفقا لما نشره موقع هيلثي :

فوائد مشروب الدوم

السرطان: هناك بعض الأبحاث التي تشير إلى أن تناول عصير الرمان قد يكون له تأثير محتمل في الوقاية من بعض أنواع السرطان، مثل سرطان البروستاتا وسرطان الثدي. يُعزى ذلك إلى محتوى الرمان من مضادات الأكسدة القوية التي تساهم في مكافحة الضرر الناتج عن الجذور الحرة وتقليل التهابات الجسم.

أمراض القلب: يُعتقد أن تناول مشروب الدوم يمكن أن يساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية. ففيتامين سي الموجود في الرمان يعمل كمضاد أكسدة ويساعد في الحفاظ على صحة الشرايين وتقليل تراكم الدهون في الأوعية الدموية. كما أن الرمان يحتوي على مركبات تسمى البوليفينولات التي يعتقد أنها تعزز صحة القلب من خلال تحسين تدفق الدم وتقليل التهابات الأوعية الدموية.

الضغط وارتفاع ضغط الدم: هناك بعض الدراسات التي تشير إلى أن تناول عصير الرمان يمكن أن يساهم في خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب بشكل عام. يُعزى ذلك جزئيًا إلى محتوى الرمان من النترات التي تساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.

ومع ذلك، يجب الأخذ في الاعتبار أن تناول مشروب الدوم وحده ليس كافياً للوقاية من الضغط المرتفع وأمراض القلب. ينصح أيضاً باتباع نمط حياة صحي ومتوازن يشمل التغذية السليمة، وممارسة النشاط البدني بانتظام، والحفاظ على وزن صحي، والابتعاد عن التدخين، وإدارة التوتر والضغوط النفسية.

إذا كنت تعاني من أي حالة صحية محددة أو تأخذ أدوية معينة، فمن الأفضل استشارة الطبيب قبل تناول مشروب الدوم أو أي مكمل غذائي آخر للتأكد من أنه آمن ومناسب لك.