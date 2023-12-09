عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تناول مشروب الدوم يحميك من السرطان وأمراض القلب

فوائد مشروب الدوم
فوائد مشروب الدوم

مشروب الدوم (العصير المصنوع من الرمان) يعتبر مفيدًا للصحة وقد يساهم في الوقاية من بعض الأمراض، إليك بعض المعلومات حول فوائد الدوم وعلاقته بالسرطان وأمراض القلب وفقا لما نشره موقع هيلثي :

الجدري المائي.. الأسباب والأعراض وطرق العلاج والوقاية

عملية القلب المفتوح وجراحة القلب بالمنظار

فوائد مشروب الدوم

السرطان: هناك بعض الأبحاث التي تشير إلى أن تناول عصير الرمان قد يكون له تأثير محتمل في الوقاية من بعض أنواع السرطان، مثل سرطان البروستاتا وسرطان الثدي. يُعزى ذلك إلى محتوى الرمان من مضادات الأكسدة القوية التي تساهم في مكافحة الضرر الناتج عن الجذور الحرة وتقليل التهابات الجسم.

أمراض القلب: يُعتقد أن تناول مشروب الدوم يمكن أن يساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية. ففيتامين سي الموجود في الرمان يعمل كمضاد أكسدة ويساعد في الحفاظ على صحة الشرايين وتقليل تراكم الدهون في الأوعية الدموية. كما أن الرمان يحتوي على مركبات تسمى البوليفينولات التي يعتقد أنها تعزز صحة القلب من خلال تحسين تدفق الدم وتقليل التهابات الأوعية الدموية.

الضغط وارتفاع ضغط الدم: هناك بعض الدراسات التي تشير إلى أن تناول عصير الرمان يمكن أن يساهم في خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب بشكل عام. يُعزى ذلك جزئيًا إلى محتوى الرمان من النترات التي تساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.

ومع ذلك، يجب الأخذ في الاعتبار أن تناول مشروب الدوم وحده ليس كافياً للوقاية من الضغط المرتفع وأمراض القلب. ينصح أيضاً باتباع نمط حياة صحي ومتوازن يشمل التغذية السليمة، وممارسة النشاط البدني بانتظام، والحفاظ على وزن صحي، والابتعاد عن التدخين، وإدارة التوتر والضغوط النفسية.

إذا كنت تعاني من أي حالة صحية محددة أو تأخذ أدوية معينة، فمن الأفضل استشارة الطبيب قبل تناول مشروب الدوم أو أي مكمل غذائي آخر للتأكد من أنه آمن ومناسب لك.

د مشروب الدوم فوائد مشروب الدوم امراض القلب عصير الرمان مشروب الدوم الدوم الرمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تشتري أوبو رينو 11 ولا Reno 11 Pro.. مقارنة هتوضحلك الفرق

سؤال صادم من وائل جمعة لـ كولر بعد تعادل الأهلي أمام بلوزداد

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل أمام شباب بلوزداد

أمطار خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من غطاء سحابي يغطي البلاد

بيان عاجل من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف إطلاق النار

صدمة| كولر يحسم الجدل ويكشف سر استبعاد عبد القادر من مباريات الأهلي

تغريم لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام شباب بلوزداد..ابراهيم سعيد يفجر مفاجأة

كتائب القسام تفجر منزلا في خانيونس تحصّن فيه عشرات من جنود الاحتلال

موضوعات متعلقة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الدوم المطحون ؟

توصيات قوية للملتقى الفقهي لمركز الأزهر العالمي لدعم القضية الفلسطينية و"الهدهد": مواقف الأزهر غصة في حلق الكيان الصهيوني.. صور

التعليم في أسبوع .. تخريج الدورة الأولى للمرشحين مديري مدارس

رواتب 45 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الآن

هل يجوز الوضوء والصلاة مع وجود طلاء الأظافر؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

ترشيحاتنا

خبأهم على جسده.. ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 40 ساعة روليكس| صور

وزير الخارجية السعودي: غزة تشهد مستوى غير مسبوق من المذابح غير المبررة

أعظم الذكر أجرًا.. احرص عليه في هذه الأوقات المحددة

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 9-12-2023

قاضي الأنسانية يثير الجدل بمقطع فيديو.. لن تتوقع ماذا طلب من متابعيه

باقي 14 يوما| مركز المناخ يحذر من ظاهرة جوية ليلا.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطقس متقلب| ظاهرة جوية جدية تضرب البلاد.. وأمطار رعدية بتلك المناطق

معجزة علمية.. مخلوق بحري يحمل طوق النجاة لمرضى السرطان|إليك التفاصيل

أبرزها آل نهيان.. 3 عائلات عربية تتصدر قائمة الأغنى في العالم

برج العذراء وحظك اليوم السبت 9 ديسمبر 2023| فرص شغل وفلوس

فيديو

تنفطرله القلوب.. طفل يبكي بحرقة بعد قصف الاحتلال لمنزله| شاهد

مقطع فيديو لتدافع وتشابك الناس بالأيدي في تونس بمتجر يثير الجدل|شاهد

رحيل شقيقه الأكبر.. فاجعة كبرى حلت على الفنان أحمد حلمي

مفاجأة تنتظر الذهب بهذا الموعد.. ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ