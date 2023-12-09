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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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البصل الأخضر.. أسباب تجعلك تتناوله بومياً في الشتاء

البصل الأخضر أسباب
البصل الأخضر أسباب تجعلك تتناوله بومياً في الشتاء

البصل الأخضر هو نوع من البصل الذي يتم حصاده في مرحلة مبكرة قبل نضجه الكامل. وهو يتميز بساقه الرقيقة والخضراء ورائحته القوية وطعمه الحار. هناك عدة أسباب تجعل البصل الأخضر مفضلًا للبعض في فصل الشتاء بحسب ما نشره موقع هيلثي :

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البصل الأخضر أسباب تجعلك تتناوله بومياً في الشتاء

توفر المغذيات: البصل الأخضر غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجسم. يحتوي على فيتامين C وفيتامين K وفيتامين A والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد والألياف الغذائية. تناول البصل الأخضر يساعد في تعزيز الصحة العامة وتقوية جهاز المناعة.

تحسين الهضم: البصل الأخضر يحتوي على إنزيمات هضمية تسهم في تحسين عملية الهضم. كما أن الألياف الغذائية الموجودة في البصل الأخضر تعزز حركة الأمعاء وتساعد في منع الإمساك.

تأثير مضاد للأكسدة: يحتوي البصل الأخضر على مركبات مضادة للأكسدة مثل الفلافونويدات والسلفوروفانات. هذه المركبات تساهم في مكافحة الالتهابات وتقليل تأثير الجذور الحرة في الجسم.

تعزيز الدورة الدموية: البصل الأخضر يحتوي على مركب يسمى الأليسين، والذي يمكن أن يساعد في تحسين الدورة الدموية وتقليل خطر تكوُّن الجلطات الدموية.

تضييق الشهية: البصل الأخضر يمتلك طعمًا حارًا ورائحة قوية، وقد يساهم في تضييق الشهية والشعور بالشبع، مما يمكن أن يكون مفيدًا لمن يرغبون في خفض الوزن أو السيطرة على الشهية المفرطة.

يمكن تناول البصل الأخضر بومياً في الشتاء عن طريق إضافته إلى السلطات أو الشوربات أو الوجبات الرئيسية. يمكن أيضاً استخدامه كتوابل لتحسين نكهة الأطباق المختلفة. ومع ذلك، يجب أن يتم تناول البصل الأخضر بشكل معتدل، حيث يمكن أن يسبب الاستهلاك الزائد له تهيجًا للجهاز الهضمي لدى بعض الأشخاص.

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