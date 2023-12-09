الألبان والبيض الأشهر.. أطعمة تزيد أعراض حساسية الصدر

هناك بعض الأطعمة التي يُعتقد أنها يمكن أن تزيد من أعراض الحساسية الصدرية لدى بعض الأشخاص. ومع ذلك، يجب أن يتم تحديد الأطعمة المحتملة المسببة للحساسية بناءً على استجابة الجسم الفردية. هنا بعض الأطعمة التي قد تكون جذور المشكلة لبعض الأشخاص وفقا لما نشره موقع هيلثي :

أحترس أطعمة إبتعد عنها تزيد أعراض الحساسية الصدرية

المكسرات: مثل الفول السوداني، واللوز، والجوز، والبندق، والكاجو. يحتوي العديد من الأشخاص الذين يعانون من حساسية الصدر على تحسس للمكسرات.

الأسماك والمأكولات البحرية: مثل السمك، والقشريات، والمحار. قد تسبب بعض الأسماك والمأكولات البحرية تحسسًا لدى بعض الأشخاص.

منتجات الألبان: مثل الحليب، والجبن، والزبدة، والزبادي. قد تعاني بعض الأشخاص من حساسية لبروتينات الحليب.

البيض: قد يُعاني بعض الأشخاص من حساسية للبيض ويجب تجنبه.

الغلوتين: بعض الأشخاص يعانون من حساسية للغلوتين الذي يوجد في القمح والشعير والشوفان والجاودار والقمح الأسود.

الفواكه والخضروات المحسسة: بعض الأشخاص يظهر لديهم حساسية لبعض الفواكه والخضروات مثل الفراولة والتفاح والموز والطماطم والجزر.

تذكر أنه قد يختلف التحسس والحساسية للأطعمة من شخص لآخر. يُنصح بإجراء اختبارات الحساسية المناسبة لتحديد الأطعمة التي قد تسبب لك تفاعلات سلبية وتجنبها بناءً على توجيهات الطبيب المختص.