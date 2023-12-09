عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالأحمر.. لجين عمران تخطف الأنظار من ختام مهرجان البحر الأحمر

لجين عمران
لجين عمران

شاركت الإعلامية السعودية لجين عمران صورا جديد عبر حسابها الرسمي إنستجرام، وذلك خلال حضروها نهائي مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وقد ظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة.

 

تفاصيل إطلالة لجين عمران

 

وارتدت لجين عمران ، فستان باللون للأحمر بكتف واحد على شكل فيونكة، والكتف الأخر بتصميم الاوف شولدر، وينسدل الفستان بتصميم واسع من الأسفل،  وأختارت حقيبة ميتال باللون السيلفر اللامع، والتب تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

بالأحمر.. أسيل عمران تخطف الأنظار من مهرجان البحر الأحمر السينمائي  

«سانده على عربية».. هيفاء وهبي تتألق في أحدث ظهور| صور

 

وقامت لجين عمران بلم خصلات شعرها إلى الوراء وتركه منسدلة على ظهرها بتسريحة أنسيابية وناعمة.

 

واختارت لجين عمران بعض اللمسات الناعمة من المكياج، حيث اختارت الكشميري القاتم للشفاه، مع وضع الماسكرا والكحل الأسود والآي لاينر والآي شادو بألوان ناعمة لتبرز جمال عينيها.

 

وأكملت لجين عمران إطلالتها ببعض الإكسسورات اللافتة، فأختارت كولية وقرطين ووخانم واسورة على شكل ثعبان باللون السيلفر ، وهو نا ابرز من أناقتها بشكل كبير.

لجين عمران
لجين عمران
لجين عمران
لجين عمران
لجين عمران
لجين عمران
لجين لجين عمران إطلالة لجين عمران تفاصيل إطلالة لجين عمران الإعلامية السعودية لجين عمران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعرف لجنتك في الانتخابات الرئاسية 2024.. من هنا

أمطار خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من غطاء سحابي يغطي البلاد

تشتري أوبو رينو 11 ولا Reno 11 Pro.. مقارنة هتوضحلك الفرق

صدمة| كولر يحسم الجدل ويكشف سر استبعاد عبد القادر من مباريات الأهلي

بيان عاجل من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف إطلاق النار

وفاة ملحن شهير تعاون مع عمرو دياب وتامر عاشور

تغريم لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام شباب بلوزداد..ابراهيم سعيد يفجر مفاجأة

بعد التعادل مع شباب بلوزداد| حسام حسن: في حاجة غلط بـ الأهلي

موضوعات متعلقة

وصفة سريعة للفطور.. طريقة عمل بيض مقلي بالمشروم

نشرة المرأة والصحة| معلومات صادمة عن مرض العظام الصامت.. علامات مبكرة تدل على الإصابة بالفشل الكلوى.. سعر فستان درة الأبيض يثير الجدل

أبيض وأسود.. بلقيس فتحي تخطف الانظار بهذه الإطلالة في الأمارات

بالأحمر.. أسيل عمران تخطف الأنظار من مهرجان البحر الأحمر السينمائي  

«سانده على عربية».. هيفاء وهبي تتألق في أحدث ظهور| صور

سعر خرافي لفستان نادين نسيب نجيم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي |صور

سريعة ولذيذة.. طريقة عمل المهلبية السورية

احم نفسك.. نصائح فعالة تساعدك على الوقاية من الفشل الكلوي 

ترشيحاتنا

شوكة تؤرق الاحتلال.. مصر ترفع الراية الحمراء في وجه مخططات إسرائيل

بحوث الصحراء: فحص مجموعة من الأبل فى نويبع على هامش مهرجان الهجن

الحكومة تتلقي 136 ألف شكوى وطلب خلال شهر

محمد صلاح على بعد 3 أرقام قياسية أمام كريستال بلاس اليوم

بسبب الأهلي|مفاجأة مدوية.. الزمالك يرفض مشاركة أحمد فتوح في المباريات

علي معلول انتهى دوره بالأهلي وكولر فاقد التركيز..تصريحات نارية من أحمد عادل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان ريا أبي راشد في ختام مهرجان البحر الأحمر يثير ضجة| سعره خرافي

من القرن السابع الميلادي.. قصة تدمير أقدم مسجد في غزة بسبب الاحتلال

بالأحمر.. لجين عمران تخطف الأنظار من ختام مهرجان البحر الأحمر

طريقة عمل أم علي بمذاق لا يقاوم

فيديو

بعد إجراء فحوصات طبية.. قاضي الرحمة يكشف خبرًا حزينًا لمتابعينه

خربشة الوش مفيهاش معلش.. طبيبة تكشف عن مرض نهايته الموت.. فيديوجراف

خلال زيارته للسعودية.. بوتين يقع في خطأ فادح ومحمد بن سلمان يتدخّل| «فيديوجراف»

بوادر أزمة بين الأهلي واتحاد الكرة بسبب حسين الشحات.. ماذا جري/فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ