بالأحمر.. لجين عمران تخطف الأنظار من ختام مهرجان البحر الأحمر

شاركت الإعلامية السعودية لجين عمران صورا جديد عبر حسابها الرسمي إنستجرام، وذلك خلال حضروها نهائي مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وقد ظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة.

تفاصيل إطلالة لجين عمران

وارتدت لجين عمران ، فستان باللون للأحمر بكتف واحد على شكل فيونكة، والكتف الأخر بتصميم الاوف شولدر، وينسدل الفستان بتصميم واسع من الأسفل، وأختارت حقيبة ميتال باللون السيلفر اللامع، والتب تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وقامت لجين عمران بلم خصلات شعرها إلى الوراء وتركه منسدلة على ظهرها بتسريحة أنسيابية وناعمة.

واختارت لجين عمران بعض اللمسات الناعمة من المكياج، حيث اختارت الكشميري القاتم للشفاه، مع وضع الماسكرا والكحل الأسود والآي لاينر والآي شادو بألوان ناعمة لتبرز جمال عينيها.

وأكملت لجين عمران إطلالتها ببعض الإكسسورات اللافتة، فأختارت كولية وقرطين ووخانم واسورة على شكل ثعبان باللون السيلفر ، وهو نا ابرز من أناقتها بشكل كبير.

لجين عمران

لجين عمران

لجين عمران

لجين عمران

لجين عمران