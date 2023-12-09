منتجات إستراتجية تعرض لأول مرة.. مشاركة مميزة للإنتاج الحربى في EDEX 2023

شاركت وزارة الإنتاج الحربي على مدار أربعة أيام، بجناح يضم العديد من المنتجات المتميزة والفريدة والذى يبلغ عددها (59) منتج، تم عرض عدد (53) منتج منها بجناح الوزارة الداخل وعدد(6) منتجات بجناح الوزارة الخارجي وذلك خلال فعاليات معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2023" و الذي أقيم خلال الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ويعد المعرض الدولى للصناعات الدفاعية الذى تنظمه مصر كل عامين هو الحدث الأضخم بقطاع الصناعات العسكرية في مصر والقارة الأفريقية، حيث يجمع العديد من كبريات الشركات المحلية والعالمية في مجالات الدفاع والتسليح ويمثل تجمعاً دولياً لتبادل الرؤى والخبرات، وجاء تنظيم هذا المعرض بناء على رؤية القيادة السياسية بضرورة وضع مصر على خريطة الدول المنظمة لمعارض السلاح عالمياً.

نشاط ملحوظ لوزير الدولة للإنتاج الحربى خلال EDEX 2023

حرص المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى على استقبال العديد من الوفود، وعقد العديد من اللقاءات وتفقد أجنحة عدد من الشركات المشاركة بالمعرض وكذلك توقيع عدد من إتفاقيات التعاون المشترك بهدف التعاون وتبادل الخبرات .

لقاءات مع الشركات والوفود الأجنبيه .

عقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى عدد (16) لقاء مع الشركات والوفود الأجنبية وذلك خلال فترة إقامة المعرض الدولى للصناعات الدفاعية "EDEX 2023 "، حيث استقبل الوزير "محمد صلاح" وزير الدفاع والمشتروات بدولة صربيا، ورئيس قسم وكالة الصناعات الدفاعية بأوزباكستان، ووزير صناعة التكنولوجيا الفائقة بدولة أرمينيا، ووفد وزارة الدفاع التشيكية، ونائب وزير برنامج إدارة المشتريات الدفاعية (DAPA) بكوريا الجنوبية، ونائب رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركية، ورئيس شركة الصناعات الثقيلة الباكستانية "تكسلا"، و المنسق العام لوزارة الدفاع بنجلاديش ، والرئيس التنفيذي لأنظمة الاتصالات والمعلومات بمجموعة تاليس العالمية، ورئيس إدارة القوات الجوية اللوجستية الإيطالى، ووممثلى شركة "روس أوبورون" الروسية، وممثلى شركة "نورثروب جرومان" الأمريكية ، و نائب رئيس شركة بريتا الإيطالية، وممثلى شركة "TPS" و"SAMEL-90" البلغاريين، ونائب رئيس الوكالة الرومانية للاستثمار والتجارة الخرجية .

وخلال هذه اللقاءات حرص وزير الدولة للإنتاج الحربى على التأكيد على دور الوزارة الرئيسى كركيزة أساسية للتصنيع العسكرى بمصر وكذلك دورها في مجال التصنيع المدنى عن طريق إستغلال فائض الطاقات بشركاتها ووحداتها التابعة وذلك للمساهمة في تنمية الاقتصاد القومى.

وأكد الوزير "محمد صلاح" خلال اللقاءات أن سياسة العمل بالوزارة هى الإنفتاح والتطلع الدائم للتعاون مع كبرى الشركات العالمية الرائدة في مجال الصناعات العسكرية بهدف تبادل الخبرات ونقل وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكرى داخل الشركات والوحدات التابعة، كما استعرض أبرز المنتجات التي تشارك بها وزارة الإنتاج الحربى بالمعرض الدولى للصناعات الدفاعية "EDEX 2023" وعلى رأسها راجمة الصواريخ على عربة مدرعة ذات جنزير "رعد 200" والتي تم تنفيذها وتصميمها من خلال التعاون بين عدد ( 5 ) شركات تابعة للوزارة.

استعرض الوزير أحد أهم المنتجات الإستراتجية والتي يتم عرضها لأول مرة بالمعرض الدولى للصناعات الدفاعية "EDEX 2023" وهى "الصلب المدرع" والذى يعد أساس صناعة العربات المدرعة وتم إستخدامه في تدريع النسخة المحدثة من "سينا 200" ، وتم إنتاج هذا المنتج الهام بالتعاون بين شركة "أبو زعبل للصناعات الهندسية" (مصنع 100 الحربى) وأحد الكيانات الوطنية المصرية التابعة للقطاع الخاص وذلك في ضوء الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بامتلاك القدرة في هذا المجال ، كما استعرض سيادته العديد من المنتجات الأخرى التي تشارك بها الوزارة كالأسلحة الصغيرة والمتوسطة وذخائرها المتنوعة ، والرشاش المتعدد في نسخته المعدلة والتي تقوم شركة " أبو زعبل للصناعات المتخصصة " بإنتاجه، وايضاً منظومة الرادارات وغيرها من المنتجات الأخرى .

لقاءات مع الوفود العربية

حرص وزير الدولة للإنتاج الحربى على استقبال عدد ( 5 ) من الوفود العربية الشقيقة، حيث استقبل محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية ، ورئيس هيئة التصنيع العراقى، والعميد بداوى غانى مدير الصناعات العسكرية بالجزائر، ومدير عام البحوث والصناعات العسكرية العمانية، وممثلين عن وزارة الدفاع البحرية.

وأكد الوزير على العلاقات القوية والممتدة التي تربط الشعوب العربية بعضها ببعض، وشهدت هذه اللقاءات التباحث حول العمل على تعزيز سبل التعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربى ومثليتها من الشركات العربية الشقيقة العاملة في مجالات مماثلة ، والعمل على تبادل الخبرات والوفود الفنية للوقوف على موضوعات التعاون بدقة وتحقيق الشراكة الإستراتيجية لكافة الأطراف.

توقيع مذكرات تعاون مشترك

وقع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى والمهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلى محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم بهدف تعزيز أواصر العلاقات وإقامة شراكات إستراتيجية بين الجانبين وتبادل الخبرات .

وشهد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى توقيع مذكرة تفاهم بين "شركة بنها للصناعات الإلكترونية" و "شركة روس أوبورون الروسية " بهدف التعاون المتبادل في مجال التصنيع المشترك للوسائل المضادة للطائرات

زيارة أجنحة الشركات

أهتم المهندس محمد صلاح الدين مصطفى بزيارة العديد من أجنحة الشركات المشاركة بالمعرض الدولى للصناعات الدفاعية "EDEX 2023" وذلك للحرص على متابعة معروضات هذه الشركات عن قرب والعمل على التعاون مع هذه الشركات لنقل وتوطين أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا التصنيع العسكرى حول العالم داخل الشركات والوحدات التابعة إيمانا بتحقيق التعاون الذى يساعد على النجاح لإمتلاك القدرة الكافية لحماية السلام، إذ لابد لتحقيق السلام قوة تحميه

وقام وزير الدولة للإنتاج الحربى بتفقد أجنحة عدد من الشركات على مدار فترة إقامة المعرض وهى جناح الشركات الصينية ومنها شركات (سيتك ، كاتك ، بولى تك ، نورينكو ، CGWIC) ، كما تفقد جناح شركة " كانك " التركية ، وجناحى دولتى (الهند وأرمينيا ) ، أيضا تفقد وزير الدولة للإنتاج الحربى جناح شركة "ASELSAN" التركية والتي تشارك في المعرض لأول مرة ، كما تفقد معروضات شركة "OTOKAR" التركية، وزار أيضأ جناح "REPKON" التركية، وجناح شركة "BERETTA" الإيطالية، وجناح شركتى "KNDS"، و "SAFRAN" الفرنسيتين ، كما تم زيارة جناح شركة " هانوا الكورية الجنوبية " ، وجناح شركة " جون كوكوريل " البلجيكية 0 وجناح شركة " DIEHL DEFENCE " الألمانية ، كما تم تفقد جناح شركة LIG NEX الكورية الجنوبية وشركة بونجسان ، كما تم تفقد الجناح الإماراتى ( شركة EDGE الإماراتية ) والجناح السعودى ( الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI) ، كما تم تفقد جناح شركة (AMSTONE ) المصرية ، وكذا تم زيارة جناح شركة ( YUGOIMPORT) الصربية ، أيضا تم تفقد جناح شركتى (SAMEL 90، TBS ) البلغاريتين ، وكذلك تم نفقد جناح شركة ( ZEED ) العمانية.