أذربيجان تقترب من تنظيم مؤتمر كوب 29

أعلن وزير البيئة الأذربيجاني مختار باباييف، اليوم السبت 9 ديسمبر، في مدينة إكسبو دبي، أن قادة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) سيكونون متواجدين لتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في عام 2024 ببلاده.

وأشار إلى وزير البيئة الأذربيجاني إلى أن هناك إجماع عام على ترشيح أذربيجان في عام 2024 لتنظيم مؤتمر COP29"، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

وتُنظم مؤتمرات مكافحة المناخ، كل عام في منطقة إقليمية مختلفة ولهذا العام، اختارت آسيا دولة الإمارات، والعام المقبل هو دور أوروبا الشرقية التي يتعين على دولها أن تتفق فيما بينها، وفقاً لإجراءات الأمم المتحدة.

واعترضت روسيا على اختيار بلغاريا العضو في الاتحاد الأوروبي، معتبرة أنه لا ينبغي تكليف دولة عضو في التكتل بهذا الحدث.