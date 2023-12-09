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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المركزي للإحصاء: ارتفاع قيمة الصادرات خلال عام 2022 بنسبة 19.4%

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم النشرة السنوية للتجارة الخارجية عام 2022 وفيما يلي أهم المؤشرات.                                                                                                                                                            

 الصادرات 
- بلغ إجمالي قيـمة الصادرات 52.1 مليار دولار عــام 2022 مقابـل  43.6 مليــار  دولار  عــام 2021 بارتفـاع  بلغــت  نسبته 19.4  ٪.
- بلغت قيمة الصـادرات غير البترولية 35.5  مليـار دولار عــام 2022 مقابل  32.6  مليار دولار عام 2021 بارتفاع بلغت نسبته  9.0  ٪.
- بلغـت قيمــة الصـــادرات البتروليــة  16.6 مليــار دولار  عام 2022 مقابــل 11.0  مليار دولار عام 2021 بارتفاع بلغت نسبته  50.1٪.
 

التوزيع النسبي للصادرات طبقا لدرجة التصنيع

 
- بلغت أعلي نسبة للصــادرات المصريــة طبقا لدرجة التصنيع خلال عام 2022  في السلع تـامة الصنع، حيث بلغت نسبتها  41.2  ٪ مـــن جمـلة  الصادرات المصرية.
-  الوقود  33.5% من جملة الصادرات المصرية.
- سلع نصف مصنعه  17.3 % من جملة الصادرات المصرية.
بلغــت قيمــة الغاز الطبيعـي والمسال  9.9  مليـار دولار عـام 2022 مقابـــل  3.9 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها  152.7 ٪.
- بلغت قيمة يوريا ومخاليط يوريا 2.6  مليار دولار  عام 2022  مقابل   1.6 مليار دولار   عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها  60.1٪ .
- بلغت قيمة ملابس جاهزة  2.5 مليار دولار عام 2022 مقابل  2.0 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها  21.7٪.
- بلغت قيمة لدائن ومصنوعاتها   2.2 مليار دولار عام 2022 مقابل 1.6  مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها  32.6 ٪.
- بلغت قيمة ذهب وذهب مطلى بالبلاتين  1.6 مليار دولار عام 2022 مقابل 1.1 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها  46.8 ٪.

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التوزيع النسبي لأهم الدول المصدر إليها: 
-  المرتبة الأولي  تركيا  بنسبـة 7.6 ٪ من جملة الصادرات وقد ارتفعــت الصــادرات اليها بنسبة 32.4 ٪ لتصل قيمتها الي 4.0 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.0 مليار دولار  لعام 2021. 
-  المرتبة الثانية جاءت اسبانيا بنسبة 7.4٪ من جملة الصادرات، وقد ارتفعت الصادرات اليها بنسبة 105.8 ٪ لتصــل قيمتها الي  3.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.9 مليار دولار لعام 2021.
-  المرتبــة الثالثــة إيطاليا بنسبـة 6.5٪ من جملة الصادرات، وقد إرتفعت الصادرات إليها بنسبـة 17.3 ٪ لتصل قيمتهـا الـي 3.4 مليـار دولار خــلال عام 2022 مقابل 2.9 مليار دولار لعام 2021. 
- المرتبة الرابعة المملكة العربية السعودية بنسبة 4.8 ٪ من جملة الصادرات وقد ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 12.3 ٪ لتصـل قيمتها إلي 2.5 مليار دولار خلال عـام 2022 مقابـل 2.2 مليار دولار لعام 2021.
- وطبقا للتكتلات الاقتصادية جاءت دول غرب أوروبا في المرتبة الأولي بنسبة 28.7٪ من جملة الصادرات تليها الدول العربية  بنسبة  23.9 ٪ ثم دول شرق أوروبا بنسبة 17.4 ٪.
* التوزيع النسبي طبقا لأهم مواني التصدير: 
- جاءت الإسكندرية في المرتبة الأولى بنسبة 36.4٪ من جملة الصادرات، يليها السويس  بنسبة 22.4٪ ثـم مينـاء مطارات القاهرة بنسبة 12.4٪، ثم ميناء  دمياط  بنسبة 6.2 ٪، ثم ميناء العاشر من رمضان الجــاف بنسبــة 5.2 ٪ وأخــيرا مينـاء الدخيل بنسبة 4.5 ٪. 

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                                                                                                                           الواردات 
- بلـغ إجمالــي قيمــة واردات  مصر  96.2  مليار دولارعام  2022 مقابل  89.2 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع  قــدرها  7.8  ٪. 
-ارتفعت الواردات غير البترولية لتصل قيمتها 82.7 مليار دولار عام  2022 مقابــل  79.2  مليـار دولار لعــام 2021 بنسبة ارتفاع  قدرهــا  4.4 ٪.
-ارتفعت الواردات البتروليـة لتصـل قيمتها 13.5 مليـار دولار عام 2022 مقابـل 10.0 مليـار دولار عام 2021 بنسبـة ارتفاع قدرها 35.0  ٪.


 التوزيع النسبي للواردات طبقا لدرجة الاستخدام: 


-بلغت أعلي نسبة  للواردات المصريــة طبقا لدرجــة الاستخدام خلال  عام 2022 في السلع الوسيطة حيث بلغت نسبتها  38.0 ٪ من جملة الواردات المصرية.
- السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 17.6% من جملة الواردات المصرية.
تليها الوقود حيث بلغت نسبتها 14.6% من جملة الواردات المصرية.
أهم السلع التي ارتفعت قيمة وارداتها : 
- بلغـت قيمة حديــد ومصنوعاتـــه 6.6 مليــار دولار عـام 2022 مقابل 5.3 مليــار دولار لعـام 2021 بنسبــة ارتفاع قـدرهـا 24.5٪.
-بلغــت قيمة لدائن ومصنوعاتهــا 5.9 مليــار دولار عــام 2022 مقابل 4.7 مليار دولار لعام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 24.1٪.
-بلغـت قيمة بترول خام 4.6 مليار دولار عام 2022 مقابل 3.7 مليار دولار لعام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 23.8 ٪.
-بلغـت قيمة مواد كيماوية عضوية وغير عضوية  3.6  مليار دولار عام 2022 مقابل 2.9 مليار دولار لعام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها  22.8 %.                                                                                                                                                                 

 أهم الدول المستورد منها: 
- جاءت جمهورية الصين الشعبية في المرتبة الاولي بنسبة 15.3٪ من جملة الــواردات، وقد ارتفعـت الــواردات منهــا بنسبـة 2.4 ٪ لتصل قيمتها الي  14.8  مليار دولار خــلال عام 2022 مقابل  14.4 مليار دولار  لعام 2021.
-  المرتبة الثانيةالمملكة العربية السعودية  بنسبة  8.2 ٪ من جملة الواردات، وقد ارتفعت الواردات منها بنسبة  14.7 ٪ لتصــل قيمتها الي  7.9  مليار دولار خلال عام 2022 مقابل  6.9 مليار دولار لعام 2021.
-  المرتبة الثالثة الولايات المتحدة الامريكية  بنسبة  7.2 ٪ من جملة الواردات، وقد ارتفعت الواردات منها بنسبة 8.4 ٪ لتصل قيمتها الى 6.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6.4 مليار دولار لعام 2021. 
- المرتبة الرابعة جمهورية روسيا الاتحادية بنسبة  4.4 ٪ من جملة الواردات، وقد ارتفعت  الواردات منها بنسبة  19.4٪ لتصـل قيمتها الي 4.3 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.6 مليار دولار لعام 2021.
- وطبقا للتكتلات الاقتصادية جاءت  اسيا  في المرتبة الأولي بنسبة  30.5 ٪ من جملة الواردات، تليها دول غرب  أوربا  21.6 ٪، ثم الدول العربية بنسبة 17.7 ٪. 
4- التوزيع النسبي للواردات طبقا لأهم موانئ الاستيراد:
- جــاء ميناء  الإسكندرية  في المرتبة الأولي بنسبة  23.9 ٪، من جملــة الواردات ثم يليهــا مينــاء  الدخيلة  بنسبـة  15.6 ٪، ثم العين السخنة بنسبة  14.5 ٪، ثم ميناء  السويس بنسبة   11.2٪،ثم ميناء  دمياط  بنسبة  10.4٪ ، مطار القاهــرة   بنسبة  9.4 %.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الصادرات غير البترولية الصادرات البترولية سلع نصف مصنعه ذهب مطلى بالبلاتين

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