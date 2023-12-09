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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بطولة أحمد السقا.. هدى الاتربى فتاة شعبية فى العتاولة

هدى الاتربى
هدى الاتربى

عبرت الفنانة هدى الإتربي، عن سعادتها بالانضمام لمسلسل العتاولة المشارك في السباق الرمضاني لعام 2024 وهو من بطولة النجمين أحمد السقا وطارق لطفي.

وكشفت الإتربي، أن ترشيحها للمشاركة في أحداث المسلسل جاء بطلب من مخرج العمل أحمد خالد موسى والمنتج صادق الصباح. 

وتقدم هدى الإتربي، شخصية فتاة شعبية بسيطة تسعى لتغيير واقعها وتعمل في أحد الفنادق ووالدتها بالأحداث هي الفنانة ميمي جمال والشخصية لها العديد من الخيوط الدرامية مع أبطال العمل وأبرزهم أحمد السقا وباسم سمرة ومي كساب التي تحمل معها الأحداث مفاجأة كبيرة. 

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مسلسل العتاولة 

مسلسل العتاولة، تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي ويشهد العديد من الصراعات أبرزها صراع الأخوة بين السقا وطارق لطفي كما تظهر مي كساب بدور طليقة أحمد السقا أما زينة ستكون حبيبته وهو مسلسل من ٣٠ حلقة ويشارك في بطولته زينة ،باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبدالله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والعمل تأليف هشام هلال ومن إخراج أحمد خالد موسى. 

أحمد السقا 

بينما يواصل الفنان أحمد السقا تصوير دوره ضمن أحداث مسلسل الجولة الأخيرة، والمقرر عرضه علي إحدى المنصات العالمية خلال الفترة القادمة.

وظهر السقا ، في كواليس العمل مع احد العاملين في المسلسل ، حيث يقوم حاليا بالتصوير في دولة لبنان.

مسلسل جولة أخيرة" يخوض به السقا أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية، ومن تأليف محمد ندا وشارك في السيناريو محمد الشخيبى، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد السقا كلاً من: أشرف عبد الباقى، أسماء أبو اليزيد، رشدى الشامى، على صبحى، حنان سليمان، صفاء الطوخى، سحر رامى وضيفة الشرف حنان مطاوع.

هدي الاتربي الفنانة هدي الأتربي مسلسل العتاولة احمد السقا طارق لطفي

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