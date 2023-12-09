تكثيف الدوريات|وزير الداخلية يتابع مع قيادات الشرطة خطة تأمين لجان الانتخابات الرئاسية

في إطار متابعة تأمين العملية الانتخابية المرتقبة، عقد وزير الداخلية محمود توفيق، اجتماعا مع مساعدي الوزير في إطار الإعداد والاستعداد لمتابعة خطة تأمين الانتخابات الرئاسية 2024.

والتقى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمديري الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية الاجتماع "فيديو كونفراس" عن بعد لمتابعة خطة تأمين الانتخابات الرئاسية.

واستعرض الوزير خطة المحاور الأمنية التى أعدتها الوزارة لتأمين الانتخابات لتوفير مناخ آمن للمواطنين لممارسة حقهم الديمقراطي للإدلاء بأصواتهم.

وتابع عبر تقنية "فيديو كونفراس" استعدادات مديريات الأمن، لتامين سير العملية الانتخابية وخطط انتشار القوات.

تفعيل نقاط التفتيش والأكمنة وتكثيف الدوريات الأمنية بجميع الطرق والمحاور

ووجه بتدعيم الخدمات الأمنية بمحيط المقرات الانتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة وعناصر البحث الجنائي، مع الحفاظ على المظهر الانضباطي الذي يعكس الصورة الحضارية للشرطة وجاهزيتها وما تملكه من عناصر بشرية مدربة وإمكانات لوجيسيتية متطورة، وكذا تكثيف الدوريات الأمنية بجميع الطرق والمحاور داخل وخارج المدن، وتفعيل دوري نقاط التفتيش والاكمنة، والتمركزات الثابتة والمتحركة.

ألاستعانة بعناصر الشرطة النسائية

ووجه الوزير بألاستعانة بعناصر الشرطة النسائية وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لكبار السن وذوي الهمم.

وشدد على أهمية تأمين المنشآت الهامة والحيوية ومتابعة جميع خطط التأمين.