عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تكثيف الدوريات|وزير الداخلية يتابع مع قيادات الشرطة خطة تأمين لجان الانتخابات الرئاسية

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

في إطار متابعة تأمين العملية الانتخابية المرتقبة، عقد  وزير الداخلية محمود توفيق، اجتماعا مع مساعدي الوزير في إطار الإعداد والاستعداد لمتابعة خطة تأمين الانتخابات الرئاسية 2024.

والتقى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمديري الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية الاجتماع "فيديو كونفراس" عن بعد لمتابعة خطة تأمين الانتخابات الرئاسية.

واستعرض الوزير خطة المحاور الأمنية  التى أعدتها الوزارة لتأمين الانتخابات لتوفير مناخ آمن للمواطنين لممارسة حقهم الديمقراطي للإدلاء بأصواتهم.

وتابع عبر تقنية "فيديو كونفراس" استعدادات مديريات الأمن، لتامين سير العملية الانتخابية وخطط انتشار القوات.

تفعيل  نقاط التفتيش والأكمنة وتكثيف الدوريات الأمنية بجميع الطرق والمحاور

ووجه بتدعيم الخدمات الأمنية بمحيط المقرات الانتخابية  بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة  وعناصر البحث الجنائي، مع الحفاظ على المظهر الانضباطي الذي يعكس الصورة الحضارية للشرطة وجاهزيتها وما تملكه من عناصر بشرية مدربة وإمكانات لوجيسيتية متطورة، وكذا تكثيف الدوريات الأمنية بجميع الطرق والمحاور داخل وخارج المدن، وتفعيل دوري نقاط التفتيش والاكمنة، والتمركزات الثابتة والمتحركة.

ألاستعانة بعناصر الشرطة النسائية

ووجه الوزير بألاستعانة بعناصر الشرطة النسائية وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لكبار السن وذوي الهمم.

وشدد على أهمية تأمين المنشآت الهامة والحيوية ومتابعة جميع خطط التأمين.

وزير الداخلية محمود توفيق خطة تأمين الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعرف لجنتك في الانتخابات الرئاسية 2024.. من هنا

بسبب الأهلي|مفاجأة مدوية.. الزمالك يرفض مشاركة أحمد فتوح في المباريات

تحرك عاجل من إدارة الأهلي بعد التعادل مع شباب بلوزداد.. تفاصيل

4 جثث.. «صدى البلد» يكشف أسرار جديدة في جريمة مهندس دار السلام

صدمة| كولر يحسم الجدل ويكشف سر استبعاد عبد القادر من مباريات الأهلي

مفاجأة.. اعترافات مهندس دار السلام: ضربتهم بالنار وحطيت عليهم أسمنت عشان الرائحة

تشتري أوبو رينو 11 ولا Reno 11 Pro.. مقارنة هتوضحلك الفرق

12 مليار دولار.. مبلغ ضخم ينعش خزينة مصر وإعلان سار بشأن الدولار

ترشيحاتنا

الذروة الثلاثاء.. موجة تقلبات جوية حادة تضرب البلاد والأرصاد تحذر المواطنين

كتائب القسام تعلن وقوع قوتين خاصتين إسرائيليتين في كمينين بحي الشيخ رضوان

القوة الضاربة.. محمد صلاح يزين تشكيل ليفربول أمام كريستال بالاس في البريميرليج

بفستان ملفت.. زوجة ماجد المصري تستعرض جمالها|شاهد

من هم الـ VIP.. فئات مسموح لهم بمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024

لتعزيز الاحتياطي| مصر تفاجئ الأسواق بصفقات قمح ضخمة بهذه الكميات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجانب المكملات.. أطعمة تقضي على فقر الدم| تعرف عليها

شاهد.. بوسي تثير الجدل بأناقتها في أحدث ظهور لها

جون ميلتون.. كيف تناول خلق العالم في الفردوس المفقود

لتجنب الإغماء المفاجئ.. جمال شعبان يكشف عن الوصايا العشر لمرضى الضغط المنخفض

فيديو

صورة رقمية بـ 5 دولارات.. كيف تساهم الفكرة في دعم غزة| فيديوجراف

بعد إجراء فحوصات طبية.. قاضي الرحمة يكشف خبرًا حزينًا لمتابعينه

خربشة الوش مفيهاش معلش.. طبيبة تكشف عن مرض نهايته الموت.. فيديوجراف

خلال زيارته للسعودية.. بوتين يقع في خطأ فادح ومحمد بن سلمان يتدخّل| «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ