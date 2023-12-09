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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

البحر أصبح مقبرة .. نفوق جماعي للأسماك في اليابان والسبب غامض

صدى البلد

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر نفوق ملايين الأسماك في البحر وقيام الأمواج بقذفها لساحل الجزر اليابانية واثارت الظاهرة الغامضة قلقا كبيرا بين الرواد وتساءلوا عن اسبابها .

نفوق جماعي للاسماك باليابان

تم اكتشاف أطنان من السردين والماكريل على مسافة تمتد لأكثر من كيلومتر على شواطئ منطقة هاكوداته في شمال اليابان.

لم يتم تحديد سبب النفوق الجماعي للأسماك، وتم تحذير السكان المحليين من تناول هذه الأسماك الميتة، حتى يتم التحقق من سلامتها وسبب الموت.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

أسماك الاسماك الهجرة الجماعية الجزر اليابانية الماكريل محطة فوكوشيما

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