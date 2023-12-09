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برلمان

رئيس حزب الاتحاد: المصريون سيردون الجميل للبلد في الاستحقاق الدستوري الأرفع

رضا صقر - رئيس حزب
رضا صقر - رئيس حزب الاتحاد

دعا المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، جموع المصريين على اختلاف انتماءاتهم السياسية وتوجهاتهم الإيدلوجية، وفئاتهم المتنوعة، لتلبية النداء، ومماسة حقهم الدستوري وتأدية واجبهم الوطني، من خلال المشاركة الفعالة والإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تنطلق اعتبارًا من غدا الأحد وعلى مدار ثلاثة أيام، معربًا عن ثقته الكاملة في أن يخرج المشهد الانتخابي لرئاسة الجمهورية بما يعكس وجهًا حضاريًا اعتادته مصر في كل استحقاقاتها الانتخابية والدستورية.

وقال "صقر" ـ في تصريحات صحفية اليوم ـ إن المصريين، سيثبتوا كما أثبتوا على مدار التاريخ، وعيهم السياسي وحسهم الوطني بالمشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية، التي تأتي في ظرف استثنائي، يتم على الواجب الوطني على الجميع النزول أمام صناديق الاقتراع منذ الساعة الأولى لإعلان بدء التصويت لاختيار رئيس مصر القادم، والذي سيتولى مسؤولية جديدة يحاط بها العديد من التحديات، مضيفًا بأن: " المصريون سيردون الجميل لمصر في الاستحقاق الدستوري الأرفع".

واعتبر رئيس حزب الاتحاد، أن الانتخابات الرئاسية تتخطى صفتها كاستحقاق انتخابي ودستوري يمارسه المصريون كل ست سنوات، حيث تمثل في مضمونها مجموعة من الرسائل التي تحملها للعالم كله، على رأسها تماسك اللُحمة الوطنية واصطفاف الشعب خلف دولتهم المستقرة الصامدة أمام أي تحديات ومخاطر تواجهها، على جميع المستويات، والتي تأتي الأوضاع في غزة في مقدمتها، حيث تتصل تلك الأوضاع بمخططات تمثل تهديدًا للامن القومي المصري، ومساسًا بسيادة مصر على أرضها.

وأكد رضا صقر، أن الانتخابات الرئاسية تمثل بعدًا سياسيًا آخرا، من حيث تعزيز المسار الديمقراطي، والتأكيد على أن المصريين وحدهم من يقررون مصيرهم ويحددون مستقبلهم.

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