بعد تحذير السوداني .. تغريدة هامة للسفير الأمريكية ببغداد

أثنت السفيرة الأمريكية في بغداد ألينا رومانوسكي، على وصف رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني للهجوم الذي تم تنفيذه ضد سفارة واشنطن بالهجمات بالإرهابية، محملة الميليشيات الموالية لإيران المسؤولية.

كما ثمنت في تغريدة لها عبر منصة اكس التزام الحكومة بملاحقة الذين نفذوا هجمات طالت أفرادا ومنشآت للولايات المتحدة وقوات التحالف.

واختتمت تغريداتها قائلة : أن الوقت حان لاتخاذ الإجراءات وتحقيق النتائج، في إشارة ربما إلى تنفيذ بغداد لتعهدها بتوقيف المتورطين بالاعتداء على السفارة الأميركية.

تغريدة السفيرة الأمريكية

وحذر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني من الردّ المباشر علي الاعتداءات علي الهجوم الذي وقع ضد السفارة الأمريكية ببغداد بدون موافقة الحكومة وأهمية عدم تكرار ما حصل من اعتداء في جرف النصر.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير دفاع الولايات المتحدة الأمريكية لويد أوستن.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أنّ الأجهزة الأمنية قادرة على ملاحقة وكشف المتورطين في الاعتداء علي السفارة الأمريكية ، أياً كانوا، متعهدا بالتزام الحكومة بحماية البعثات الدبلوماسية والعاملين ضمن بعثة التحالف الدولي ومنشآته،وتطرق الاتصال أيضا إلى أهمية الحدّ من الهجمات علي البعثات الدبلوماسية ؛ لما تشكله من تقويض لسيادة العراق واستقراره.