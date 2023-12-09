مصر ترحب بإعلان أرمينيا وأذربيجان استعدادهما لتوقيع اتفاقية للسلام

أعربت مصر عن ترحيبها بإعلان كل من أرمينيا وأذربيجان تبنى إجراءات لبناء الثقة من أجل توقيع اتفاقية للسلام، بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، اليوم السبت، "نرحب بإعلان كل من أرمينيا وأذربيجان تبنى إجراءات لبناء الثقة من أجل توقيع اتفاقية للسلام تسهم في تطبيع العلاقات بين البلدين الصديقين".

وأضاف البيان "تثمن مصر كافة الجهود التى بُذلت من أجل الوصول إلى تلك الخطوة، سعياً لتحقيق السلام في جنوب القوقاز، وبما يسهم في دعم السلم والأمن الدوليين".

وتبادلت أرمينيا وأذربيجان، أمس الأول الخميس، جنودا كانوا محتجزين كأسرى حرب، فيما وصفه الجانبان بخطوة لبناء الثقة على طريق تطبيع العلاقات.

وقال بيان مشترك أن أذربيجان أطلقت سراح 32 جنديا أرمينيا في مقابل جنديين أذربيجانيين.

وقالت الدولتان المتنافستان في القوقاز أنهما تعملان على التوصل لاتفاق سلام، لكنهما لم يتطرقا إلى التفاصيل.