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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مبادرة خفض الأسعار.. توزيع سلع غذائية مدعمة واستمرار الحملات التفتيشية بالمنيا

توزيع سكر بمبادرة
توزيع سكر بمبادرة خفض الأسعار

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا جهود الوحدات المحلية في تكثيف القوافل التموينية الثابتة والمتحركة على مستوى قرى ومراكز المحافظة بالتعاون مع مديرية التموين لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "خفض الأسعار" التي تهدف إلى رفع العبء عن كاهل المواطنين، فضلاً عن التوسع في منافذ بيع السلع الغذائية والمعارض وتنفيذ حملات تفتيشية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

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في هذا السياق، تم توزيع سلع غذائية مدعمة بسعر 100 جنيه للكرتونة وتضم  سكر ـ أرز ـ مكرونة ـ شاي حيث تم توزيع 2000 شنطة بمطاى بمنفذى بيع حى شمال وحى جنوب المدينة وفي منفذى شلقام و أبوجرج بمركز بنى مزار، وفى ملوى تم توفير 4150 شنطة مدعمة بإجمالى 9 أطنان سلع غذائية بنطاق المدينة وفي مناطق شرق المحطة ومنطقة الشيخ درويش والملكية البحرية.

كما تم توزيع 4 طن بقري البرشا و تندة وابشادات بمركز ملوى، كما تم تجهيز 10 آلاف شنطة بمنفذ الإدارة الزراعية لتوزيعها على قرى المركز، وذلك ضمن جهود الوحدات المحلية في تنفيذ مبادرة "خفض الأسعار" وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة والتخفيف عن كاهل المواطنين.

وفى إطار الحملات التفتيشية والرقابية علي الأسواق نفذت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس حملة تموينية حيث تم تحرير 14 محضرا للمخابز البلدية المخالفة بمجلس قروى تل بنى عمران بدائرة المركز تنوعت المحاضر بين إنتاج خبز ناقص الوزن، غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة، عدم الإعلان.

 كما تم تحرير 5 محاضر فى مركز مطاى خلال حملات على الأسواق تنوعت المحاضر بين ذبح خارج المجازر و إدارة منشأة غذائية بدون ترخيص وبيع سلع بدون فواتير و منتهية الصلاحية وتم مصادرة لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

إحكام الرقابة على الأسواق الحملات التفتيشية السلع الغذائية الأساسية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ذبح خارج المجازر ضمن المبادرة الرئاسية

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