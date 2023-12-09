مشاورات أمريكية تركية لمنع امتداد صراع إسرائيل وحماس لأماكن أخرى بالمنطقة

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، مع نظيره التركي هاكان فيدان في العاصمة واشنطن.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن بلينكن بحث مع نظيره فيدان الجهود المبذولة لضمان عدم انتشار الصراع بين إسرائيل وحركة حماس إلى أماكن أخرى في المنطقة.

كما بحثا ضرورة تحرير الرهائن المتبقين في قطاع غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية.

وشدد الوزير بلينكن على أهمية التصديق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي دون تأخير.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال اليوم السبت، إن إسرائيل تحصل على دعم غير محدود من الغرب وتمارس ظلما وترتكب مجازر تلحق العار بكل الإنسانية.

وأكد أردوغان، أن فيتو أمريكا ضد وقف إطلاق النار يظهر مجددا أن الدنيا أكبر من الأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن.