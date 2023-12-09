أعلام أمريكية ومصنوعات يدوية.. ماذا ترك البشر على سطح القمر؟

عرضت فضائية " العربية" تقريرا عن علاقة الإنسان بالقمر على مدار السنوات الماضية منذ وصول أول إنسان لسطح القمر .

وأوضح التقرير أن الإنسان وصل إلى القمر لأول مرة في 1959، ومنذ ذلك الحين هبطت العشرات من المركبات الفضائية على سطح القمر .

وتابع التقرير ان أشهر المركبات الفضائية التي هبطت على سطح القمر عي وحدات وكالة ناسا " أبولو".

وأكمل التقرير أن العلماء في جامعة كانساس قالوا إن المهمات الفضائية دفعت القمر إلى عصر جديد من التدخل البشري .

ولفت التقرير إلى أن التقديرات تشير إلى أن البشر تركوا 500 ألف رطل من المصنوعات اليدوية البشرية ومعدات تلفزيون و6 أعلام أمريكية على سطح القمر .

وتابع التقرير، أنه من المقرر أن تعيد مهمة أرتميس التابعة لناسا البشر إلى سطح القمر مرة أخرى بحلول عام 2025 وذلك في سياق سباق الفضاء الجديد .