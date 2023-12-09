بيان جديد من وزير شئون الديوان حول صحة أمير الكويت.. تفاصيل

أعلن وزير شؤون الديوان الأميري بالكويت، اليوم السبت، أن الوضع الصحي لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مستقر.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله المبارح الصباح إن الوضع الصحي للأمير نواف الأحمد مستقر.

وفي 29 نوفمبر الماضي، أعلن وزير الديوان الأميري في الكويت، أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى، إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية.

وأضاف الديوان الأميري الكويتي في بيانه حينها، أن الحالة الصحية لـ الشيخ نواف الأحمد مستقرة.