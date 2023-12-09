انهيار السلم والأمن الدوليين.. بيان عاجل لـ الكويت بعد الفيتو الأمريكي بشأن حرب غزة

أعربت الكويت، اليوم السبت، عن قلقها الشديد من عدم استجابة مجلس الأمن لتحذير الأمين العام أنطونيو جوتيرتش من أن ما يجري في غزة يهدد النظام الإنساني.

وحسب صحيفة “القبس” الكويتية، أبدى وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم العبدالله، عن أسف بلاده الشديد من استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، ضد مشروع قرارٍ يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنقاذ الوضع الإنساني المتدهور هناك، والذي تقدمت به الإمارات وحظى بتأييد دولي واسع.

وأبدى الوزير أيضًا عن بالغ القلق من عدم استجابة مجلس الأمن لتحذير الأمين العام للأمم المتحدة من خلال الرجوع إلى المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي لفت من خلالها انتباه مجلس الأمن بأن ما يجري يهدد النظام الإنساني وبانهيار السلم والأمن الدوليين.

كما أكد أن وقف إطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة، مطلب إنساني مُلِح، لا مناص من تحقيقه، وبالسرعة الممكنة، مشيراً إلى أنه يخشى بأن الفشل في تمرير القرار سيعتبر رخصة جديدة لقوات الاحتلال في مواصلة عمليات القتل والتدمير والتهجير للشعب الفلسطيني الشقيق.

وشدد الشيخ سالم عبدالله مجدداً على موقف الكويت الثابت والداعي إلى ضرورة مواصلة بذل كافة الجهود السياسية، والدبلوماسية، لتلبية الإحتياجات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين العُزَل.

وطالب بتدخل المجتمع الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، لحماية المدنيين العُزل من العدوان الإسرائيلي الغاشم، وفقاً للمسؤوليات المناط بها المجلس في صون وحفظ الأمن والسِلم الدوليين.