لتلبية احتياجات غزة الإنسانية.. تفاصيل مباحثات وزير الخارجية الأمريكي ونظيره السعودي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، تفاصيل مباحثات وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وقالت الوزارة الأمريكية في بيان صادر عنها اليوم، إن الوزير بلينكن ونظيره السعودي بحثا الحاجة الملحة لتلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة وتعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين.

وأضافت أن بلينكن أدان الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر، مشددًا على ضرورة تعاون جميع الشركاء لدعم الأمن البحري.

كما أكدت أن بلينكن ونظيره السعودي أكدا على الالتزام المشترك بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين لإنهاء الصراع المدمر في السودان.