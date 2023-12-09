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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد وبورنموث في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

أعلن الهولندي إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد، تشكيل الفريق لمواجهة بورنموث على ملعب أولد ترافورد، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفيما يلي تشكيل مانشستر يونايتد:

"أونانا- أمرابط- ماجواير- فيرنانديز- مارسيال- ريجيلون- جارناتشو- دالوت- أنتوني- شاو- ماكتوميناي".

ويتواجد على مقاعد بدلاء اليونايتد كل من: "بايندر- إيفانز- فاران- وان بيساكا- ماينو- بيليستري- فان دي بيك- هويلوند- راشفورد".

وجاء تشكيل بورنموث كالآتي:

"نيتو- سميث- زبرني- سينيسي- كيركيز- كوك- كريستي- كلويفرت- سيمينيو- سولانكي- تافيرنير".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 27 نقطة، بينما يتواجد بورنموث في المركز 15 برصيد 16 نقطة.

ويقدم بورنموث مستويات جيدة مؤخرًا خارج أرضه بالفوز على كريستال بالاس 2-0 وقبلها على شيفيلد يونايتد 3-1.

بينما يدخل مانشستر يونايتد اللقاء منتشيًا عقب فوزه في الجولة الماضية أمام تشيلسي 2-1.
 

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