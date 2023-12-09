الآلاف يشاركون في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين بساحة البرلمان البريطاني

تجمع الآلاف في وسط لندن اليوم السبت للمشاركة في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين من المتوقع أن تتوج بإلقاء خطابات في ساحة البرلمان.

ونشر منظمو المظاهرة، حملة التضامن مع فلسطين، صورًا ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر حشودًا كبيرة من المتظاهرين يحملون لافتات ويلوحون بالأعلام الفلسطينية.

وقال أحد المنظمين على حسابه عبر موقع X، المعروف رسميًا باسم Twitter'إنها مسيرتنا الوطنية السادسة من أجل فلسطين وما زلنا نخرج بأعداد كبيرة للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار الآن!' وفقا لـ سي ان ان

وقالت شرطة العاصمة لندن إنها تقدر أن ما يقرب من 40 ألف شخص حضروا المسيرة.

وأضافت الشرطة إنه تم اعتقال شخصين حتى الآن لحملهما لافتات مسيئة.

وتابعت الشرطة إن أمر التفريق ساري حتى الساعة الواحدة صباحًا بالتوقيت المحلي (8 مساءً بالتوقيت الشرقي) في المنطقة القريبة من البرلمان.

وقالت شرطة العاصمة: 'أي شخص في المنطقة يأمره ضابط بالمغادرة ويفشل في القيام بذلك يمكن اعتقاله'.