العلامة الكاملة.. الزمالك يفوز على ساجرادا الأنجولي ويبتعد بصدارة مجموعته بالكونفيدرالية

حقق نادي الزمالك فوزا هاما على حساب ساجرادا الأنجولي بهدف نظيف أحرزه أحمد مصطفى زيزو، على استاد السلام في الجولة الثالثة لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وبهذا الفوز ابتعد الزمالك بصدارة المجموعة عن باقي المنافسين بالعلامة الكاملة.

تشكيل الزمالك

وكان قد أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، التشكيل المقرر أن يخوض به الأبيض، مباراة ساجرادا الأنجولي، على استاد السلام في الجولة الثالثة لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تشكيل الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الدين الجزيري - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد طارق وعبد الله جمعة وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما وناصر منسي وسامسون أكينيولا.