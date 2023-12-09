المستشار مسعد أبوسعدة: انتهاء الاستعدادات لبدء العملية الانتخابية في 533 لجنة فرعية بالإسكندرية

أكد المستشار مسعد أبوسعده رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف الاسكندرية ورئيس غرفة عمليات الانتخابات الرئاسية لمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح التابعة للهيئة العليا للانتخابات أن كافة الاستعدادات الخاصة بانطلاق الانتخابات الرئاسية قد انتهت استعدادا لانطلاق العرس الديموقراطي وبدء عملية التصويت صباح غدا الأحد، حيث تشهد محافظة الاسكندرية إجراء الانتخابات في 533 لجنة فرعية و 18 لجنة عامة تحت إشراف قضائي كامل وتنفيذ كافة الاجراءات التي اعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات بتسهيل اجراءات المؤسسات المحلية والدولية لمراقبة العملية الانتخابية ووسائل الاعلام المعتمدة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ولفت في تصريحات صحفية اليوم السبت، إلى توفير كافة السبل لمساعدة تلك المنظمات على القيام بمهام عملهم بمنتهى الشفافية والإستقلالية بما يليق بالدولة المصرية، بالإضافة إلى التأكيد على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية المصرية.



وأضاف كلفت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، المستشار مسعد أبو سعدة رئيس المكتب الفني لمحاكم إستئناف الإسكندرية، رئيسًا لغرفة الانتخابات الرئاسية بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح.

وأضاف أبوسعده إلى التنسيق الكامل مع كافة الأجهزة المعنية بالثلاث محافظات، للوقوف على كامل الجاهزية وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد الإنتهاء من جاهزية الاستعدادات الخاصة من توزيع القضاة على مختلف اللجان الانتخابية، للقيام بمهام عملهم على أكمل وجه وتوفير أماكن استراحات خاصة للقضاة من خارج المحافظات، وتذليل كل الصعوبات والعوائق التي قد تعرقل قيامهم بعملهم في استقلالية وشفافية تامة.

وأشار المستشار مسعد أبو سعدة، إلى أن غرفة عمليات الانتخابات الرئاسية تعمل على مدار 24 ساعة، خلال أيام التصويت بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءًا، ولمدة ثلاثة أيام.

