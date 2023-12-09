عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المستشار مسعد أبوسعدة: انتهاء الاستعدادات لبدء العملية الانتخابية في 533 لجنة فرعية بالإسكندرية

المستشار مسعد أبوسعده
المستشار مسعد أبوسعده

أكد المستشار مسعد أبوسعده رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف الاسكندرية ورئيس غرفة عمليات الانتخابات الرئاسية لمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح التابعة للهيئة العليا للانتخابات أن كافة الاستعدادات الخاصة بانطلاق الانتخابات الرئاسية قد انتهت استعدادا لانطلاق العرس الديموقراطي وبدء عملية التصويت صباح غدا الأحد، حيث تشهد محافظة الاسكندرية إجراء الانتخابات في 533 لجنة فرعية و 18 لجنة عامة تحت إشراف قضائي كامل وتنفيذ كافة الاجراءات التي اعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات بتسهيل اجراءات المؤسسات المحلية والدولية لمراقبة العملية الانتخابية ووسائل الاعلام المعتمدة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
ولفت في تصريحات صحفية اليوم السبت، إلى  توفير كافة السبل لمساعدة تلك المنظمات على القيام بمهام عملهم بمنتهى الشفافية والإستقلالية بما يليق بالدولة المصرية، بالإضافة إلى التأكيد على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية المصرية.

تعليم الاسكندرية: جاهزية المقار واللجان الانتخابية بالمدارس


وأضاف كلفت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، المستشار مسعد أبو سعدة رئيس المكتب الفني لمحاكم إستئناف الإسكندرية، رئيسًا لغرفة الانتخابات الرئاسية بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح.
وأضاف أبوسعده  إلى التنسيق الكامل مع كافة الأجهزة المعنية بالثلاث محافظات، للوقوف على كامل الجاهزية وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأكد الإنتهاء من جاهزية الاستعدادات الخاصة من توزيع القضاة على مختلف اللجان الانتخابية، للقيام بمهام عملهم على أكمل وجه وتوفير أماكن استراحات خاصة للقضاة من خارج المحافظات، وتذليل كل الصعوبات والعوائق التي قد تعرقل قيامهم بعملهم في استقلالية وشفافية تامة.
وأشار المستشار مسعد أبو سعدة، إلى أن غرفة عمليات الانتخابات الرئاسية تعمل على مدار 24 ساعة، خلال أيام التصويت بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءًا، ولمدة ثلاثة أيام.
 

الاسكندرية استئناف الإسكندرية إشراف قضائى كامل الإستعدادات الخاصة الانتخابات الرئاسية الدعم اللوجيستي الدولة المصرية المستشار حازم بدوي المؤسسات المحلية اللجان الانتخابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هدف محمد صلاح اليوم.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

زواج مطرب شهير من فنانة وعارضة أزياء .. صور

بسبب الأهلي|مفاجأة مدوية.. الزمالك يرفض مشاركة أحمد فتوح في المباريات

عاصفة رعدية وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

وزن زائد.. إطلالة صادمة للكينج محمد منير في أحدث ظهور.. شاهد

بـ 4 عبوات ناسفة.. كتائب القسام تعلن تفجير مدرسة يتحصن بها جنود الاحتلال

جناح الأهلي يطالب بالرحيل عن النادي بعد خروجه من حسابات كولر

استشهاد الصحفية علا عطا الله وعدد من أفراد عائلتها في قصف إسرائيلي

ترشيحاتنا

ربنا يحميك.. أحمد موسى لـ محمد صلاح: منتظرينك في أمم إفريقيا

انتهى .. قرار مفاجئ من معتمد جمال بالزمالك بشأن ثلاثي الفريق

الهلال الأحمر الفلسطيني يستقبل 100 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح

البنطلون اتقطع| شاهد… محمد رمضان يتعرض لموقف محرج خلال حدث رسمي.. والجمهور: “ينهار إحراج”

انتخابات الرئاسة| رئيس حزب مصر أكتوبر تطالب المرأة المصرية بالنزول للإدلاء بصوتها

الاتحاد الإفريقي: متابعة انتخابات الرئاسة المصرية خطوة لـ الدفع قدمًا بأجندة إفريقيا 2063


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت .. إليسا تثير الجدل من حفل ختام مهرجان البحر الأحمر

نافذة على فلسطين|مهرجان الجونة يكشف قصصا إنسانية ضمن عروض دورته السادسة

تغير الصوت والسعال بينها.. علامات غير متوقعة تكشف السرطان في مراحله الأولى

توب هاف ستومك.. مي حلمي تثير الجدل بإطلالة ملفتة عبر إنستجرام|شاهد

فيديو

استنكر فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.. سامح شكري يوجه رسالة مباشرة للعالم

تمرد.. تفاصيل أزمة محمد عبد المنعم في الأهلي| فيديو جراف

مفاجأة لعشاق الشتاء.. الأرصاد تكشف حالة الطقس عن 12 يوما قادمة

غرامة 500 جنيه للمتخلفين عن الانتخابات.. هؤلاء ممنوعين من التصويت.. والسجن عقوبة المتجاوزين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ