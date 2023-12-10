في عيد ميلادها الـ63.. 10 صور أثارت الجدل للفنانة لوسي

يصادف اليوم ال 10 من ديسمبر عيد ميلاد الفنانة لوسي، والتي أتمت عامها ال63.

وتحرص الفنانة لوسي، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

كما قامت الفنانة لوسي، بتقديم العديد من الأعمال الفنية والدرامية التي نالت أعجاب الجمهور.

وتفضل لوسي، اختيار الوان الشعر الفاتحه مثل الأصفر والبني الفاتح، كما تميل إلى اختيار الشعر الطويل.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت لوسي، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه بألوان مختلفة تتناسب مع لون بشرتها.

وإليكم صور لوسي.