هناك عدة طرق يمكن اتباعها لتحضير القرع والاستفادة القصوى من فوائده الصحية، إليك بعض الطرق المحددة وفقا لما نشره موقع هيلثي .

طرق مبتكرة لتحضير القرع للاستفادة القصوى من فوائده الصحية

قرع مشوي: قم بتقطيع القرع إلى شرائح أو مكعبات وقم بتشويها على الشواية. يمكنك إضافة توابل مثل الكمون أو الفلفل الأسود قبل التشوي لإضافة نكهة إضافية.

حساء القرع: قم بتقطيع القرع وسلقه في مرقة خضار مع البصل والثوم والتوابل حتى يصبح طريًا. يمكنك إضافة القليل من الكريمة أو الحليب للحصول على حساء أكثر قوامًا ونعومة.

سلطة القرع: قم بتقطيع القرع إلى شرائح رقيقة وقم بخلطها مع الخضروات الورقية مثل السبانخ أو الخس، وأضف بعض البذور مثل اليقطين أو الشيا. يمكنك تتبيل السلطة بصلصة الليمون أو صلصة الزيت والخل.

قرع مطهو في الفرن: قم بتقطيع القرع إلى شرائح أو مكعبات وقم بوضعها في صينية الخبز، رشها بالزيت والتوابل حسب الرغبة، ثم قم بخبزها في الفرن حتى تصبح طرية ومحمصة.

عصير القرع: قم بخلط القرع المقطع في الخلاط الكهربائي مع الماء والعسل أو السكر حسب الرغبة، يمكنك إضافة القليل من عصير الليمون لإضافة نكهة منعشة.

تذكر أن تحضير القرع بطرق بسيطة وغير معقدة يساعد على الحفاظ على قيمته الغذائية، كما يمكنك تجربة أطباق مختلفة باستخدام القرع ومزجه مع مكونات أخرى حسب ذوقك وتفضيلاتك الشخصية.