مركز معلومات تغير المناخ: سقوط أمطار رعدية على عدة محافظات في هذا الموعد

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة ، وهى فترة آخر هاتور وبداية شهر كيهك ، من يوم 9 وحتي 15 ديسمبر 2023 .

الحرارة الدنيا



وأشار " فهيم " خلال تصريحات له، إلي أنه ولأول مرة تلامس الحرارة الدنيا حد الـ 11 – 12° م ليلاً مع حرارة معتدلة نهاراً لكنه مائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ، مع وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ( نويبع وطابا ودهب ) وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر.



وأوضح " رئيس مركز معلومات تغير المناخ " أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وبعض مناطق شمال الدلتا ( الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ – دمياط ) وبعض مناطق الصعيد ( أسيوط وسوهاج) ، مع تشكل للشبورة المائية صباحاً ونشاط ملحوظ للرياح الشمالية الباردة .



وشددت الأرصاد الجوية، في بيان عاجل لها، على ضرورة اتخاذ الإستعدات والإجراءات اللازمة للحد من تقلبات الطقس والآثار الناتجة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

تحذيرات الأرصاد

وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين من تصوير البرق بالهواتف المحمولة منعا لوقوع حوادث الصعق، وضرورة الاحتماء داخل مداخل العقارات السكنية وقت حدوث الصواعق الرعدية وسقوط الأمطار، والتوقف عن القيادة لحين توقف سقوط الأمطار وتوخى الحذر والحيطة حفاظا على أرواح وسلامة الجميع، محذرة من نشاط الرياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وتتوافر فرص سقوط الأمطار الرعدية والغزيرة يوم الثلاثاء المقبل، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وشمال ووسط سيناء على فترات متقطعة ، كماتتوافر فرص سقوط الأمطار المتوسطة على مناطق من جنوب سيناء ومدن القناة، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.



ونصحت الأرصاد الجوية قائدى السيارات بضرورة تشغيل الكشافات واستخدام آلة التنبيه لتنبيه الغير بوجودك، وتهدئة السرعة والالتزام بقواعد المرور