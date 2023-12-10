عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مركز معلومات تغير المناخ: سقوط أمطار رعدية على عدة محافظات في هذا الموعد

صدى البلد

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ،  عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة ، وهى فترة آخر هاتور وبداية شهر كيهك ، من يوم  9  وحتي 15 ديسمبر 2023 .

 

الحرارة الدنيا
 

وأشار " فهيم " خلال تصريحات له،  إلي أنه ولأول مرة تلامس الحرارة الدنيا حد الـ 11 – 12° م ليلاً مع حرارة معتدلة نهاراً لكنه مائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ، مع وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ( نويبع وطابا ودهب ) وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر.
 

وأوضح " رئيس مركز معلومات تغير المناخ " أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وبعض مناطق شمال الدلتا ( الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ – دمياط )  وبعض مناطق الصعيد ( أسيوط وسوهاج) ،  مع تشكل للشبورة المائية صباحاً ونشاط ملحوظ للرياح الشمالية الباردة .
 

وشددت الأرصاد الجوية، في بيان عاجل لها، على ضرورة اتخاذ الإستعدات والإجراءات اللازمة للحد من تقلبات الطقس والآثار الناتجة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

 

تحذيرات الأرصاد 

 

وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين من تصوير البرق بالهواتف المحمولة منعا لوقوع حوادث الصعق، وضرورة الاحتماء داخل مداخل العقارات السكنية وقت حدوث الصواعق الرعدية وسقوط الأمطار، والتوقف عن القيادة لحين توقف سقوط الأمطار وتوخى الحذر والحيطة حفاظا على أرواح وسلامة الجميع، محذرة من نشاط الرياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وتتوافر فرص سقوط الأمطار الرعدية والغزيرة يوم الثلاثاء المقبل، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وشمال ووسط سيناء على فترات متقطعة ، كماتتوافر فرص سقوط الأمطار المتوسطة على مناطق من جنوب سيناء ومدن القناة، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.
 

ونصحت الأرصاد الجوية قائدى السيارات بضرورة تشغيل الكشافات واستخدام آلة التنبيه لتنبيه الغير بوجودك، وتهدئة السرعة والالتزام بقواعد المرور

الطقس السواحل الشمالية السواحل الشمالية الغربية الصواعق الرعدية الظواهر الجوية الظواهر الجوية المتوقعة أمطار رعدية هواتف المحمول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هدف محمد صلاح اليوم.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

عاصفة رعدية وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

زواج مطرب شهير من فنانة وعارضة أزياء .. صور

بعد طلاقهما ... صور أثارت الجدل لـ شيري عادل وطارق صبري

من أول السطر.. تفاصيل أول يوم تصوير "شمس الزناتي" لـ محمد إمام

بشرى سارة للمصريين| لا انقطاع في الكهرباء بداية من اليوم.. وأحمد موسى: لحين إشعار آخر

مدرب صن داونز يستفز الأهلي بتصريح مثير

وقف ممثلة شابة عن ممارسة نشاطها الفني بقرار من النقابة| اعرف السبب

ترشيحاتنا

حلمي النمنم: عملنا مع اليونسكو لتسجيل المواقع المصرية في التراث العالمي

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 10-12-2023

أبو العينين: سنرصد سير الانتخابات الرئاسية بمنتهى الأمانة والمصداقية

فتح شهية المستثمرين.. الدولة تتخارج من 35 شركة ضمن الطروحات الحكومية

ماذا نريد من الرئيس القادم؟.. عضو تنسيقية شباب الأحزاب يجيب| فيديو

نتنياهو يشيد بالفيتو الأمريكي ويؤكد "مواصلة الحرب" في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعزيز جهاز المناعة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطارخ؟

الملك العظيم.. 10 معلومات مجهولة عن توت عنخ آمون|رقم 8 ستبهرك

طريقة عمل السحلب في المنزل

بفستان لافت .. إليسا تثير الجدل من حفل ختام مهرجان البحر الأحمر

فيديو

البحر أصبح مقبرة .. نفوق جماعي للأسماك في اليابان والسبب غامض

مندوب روسيا يهاجم أمريكا بلسان أهل غزة في مجلس الأمن.. ماذا قال؟ «فيديوجراف»

استنكر فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.. سامح شكري يوجه رسالة مباشرة للعالم

تمرد.. تفاصيل أزمة محمد عبد المنعم في الأهلي| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ