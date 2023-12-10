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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يقصف مستشفى بخان يونس.. واستشهاد 17 فلسطينيا في غزة

صدى البلد

استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، المُستشفى الميداني الأردني بمدينة خان يونس.

وقالت مصادر طبية إن مدفعية الاحتلال أطلقت قذيفة صوب المستشفى الميداني الأردني؛ ما أدى إلى تسبب بأضرار وتلف في محيتوياته، دون وقوع إصابات في المكان.

وعلى صعيد متصل، استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم، خلال قصف طائرات الاحتلال الحربية للمنازل في دير البلح، ومخيمات النصيرات والبريج والمغازي.

وأفادت مصادر طبية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا مأهولا بالسكان في دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 4 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات.

وأضافت أن طائرات الاحتلال استهدفت أيضا منزلا في مخيم المغازي وسط القطاع؛ ما أدى إلى استشهاد ثلاثة أشخاص، وإصابة العشرات.

وقال شهود عيان، إن طائرات الاحتلال قصفت منزلا مأهولا بالسكان في مخيم البريج، ما أدى إلى استشهاد 7 أشخاص على الأقل، وإصابة العشرات بينهم أطفال ونساء، إضافة لوجود عدد من المواطنين تحت الركام.

كما استهدفت قوات الاحتلال عبر طائراتها الحربية منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين.

جنوبا، أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيران رشاشاتها الثقيلة قبالة شاطىء مدينة رفح.

وتواصل مدفعية الاحتلال قصفها المكثف على مدينة خان يونس والمنطقة الشرقية تحديدا مناطق عبسان، ومعن، وبني سهيلا، وكذلك على مدينة رفح. 

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