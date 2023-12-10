زوجة كريم فهمي تهنئه بعيد ميلاده: أستمتع بالحياة معك

هنأت دانيا البناوي، زوجها كريم فهمي بمناسبة عيد ميلاده، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.



وظهرت دانيا البناوي، في ظهور رومانسي بصورة سيلفي برفقه زوجها وعلقت عليها قائلة: "عيد ميلاد سعيد يا كل ماأستمتع به في الحياة معك، إلى الأبد ممتنة لك يا حبيبي".



كريم فهمي ومهنة طب الأسنان

وقبل عامين تحدث الفنان كريم فهمي في برنامج "سهرانين" مع أمير كرارة، على قناة ON، عن مهنته الأساسية كطبيب أسنان، موضحا أنه لا ينوي الرجوع للعمل كطبيب مرة أخري لأسباب كثيرة.



وقال كريم فهمي، خلال حواره مع أمير كرارة: "في بداية عملت تحت أطباء لاكتساب خبرة في المجال الطبي ومن ثم قمت بفتح عيادة خاصة في أحد المناطق الشعبية وبعدها منطقة أرقى".

وتابع: "قررت الابتعاد عن مهنة طب الاسنان لأسباب كثيرة من ضمنها أني لم أعد أركز بشكل كافي سواء في التأليف والتمثيل، وسبب آخر هو ان الناس بتيجي العيادة تهزر وعاوزين نتصور معاك يا فنان والكلام ده لذلك فضلت غلق العيادة".