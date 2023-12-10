بأقوى معالج وبطارية..أحدث هاتف للشباب من Vivo بسعر 5000 جنيه

أطلقت شركة فيفو هاتفا جديدا vivo Y36 4G و Y36 5G في مايو ، وانضم إليهم الآن عضو جديد في السلسلة، يُدعى Y36i.
تم تصميم هاتف vivo Y36i حول شاشة LCD مقاس 6.56 بوصة HD + مع معدل تحديث 90 هرتز ومعدل أخذ عينات لمس 180 هرتز. يبلغ ذروة سطوعها 840 شمعة ويمكن أن تنخفض إلى شمعتين.
تحتوي الشاشة أيضًا على نتوء لكاميرا سيلفي 5 ميجابكسل ، مع استخدام الكاميرا الرئيسية الخلفية مستشعر 13 ميجابكسل.
يتميز vivo Y36i بمعالج Dimensity 6020 SoC مع 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت للتخزين.
يعمل بنظام التشغيل OriginOS 3.0 المستند إلى Android 13 افتراضيًا ويحتوي على بطارية 5000 مللي أمبير مع شحن 15 وات.
تشمل بقية ميزات vivo Y36i اتصال 5G ، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب ، و USB-C ، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم.
يأتي vivo Y36i بثلاثة ألوان وهو مدرج على موقع vivo الرسمي الصيني بسعر (170 دولارًا ) أي ما يعادل 5000 جنيه مصري.
ومع ذلك ، لم يتم تأكيد توافره في دول أخرى حتى الآن.