أطلقت شركة فيفو هاتفا جديدا vivo Y36 4G و Y36 5G في مايو ، وانضم إليهم الآن عضو جديد في السلسلة، يُدعى Y36i.

تم تصميم هاتف vivo Y36i حول شاشة LCD مقاس 6.56 بوصة HD + مع معدل تحديث 90 هرتز ومعدل أخذ عينات لمس 180 هرتز. يبلغ ذروة سطوعها 840 شمعة ويمكن أن تنخفض إلى شمعتين.

بأقوى معالج وبطارية..أحدث هاتف للشباب من Vivo بسعر 5000 جنيه

تحتوي الشاشة أيضًا على نتوء لكاميرا سيلفي 5 ميجابكسل ، مع استخدام الكاميرا الرئيسية الخلفية مستشعر 13 ميجابكسل.

بأقوى معالج وبطارية..أحدث هاتف للشباب من Vivo بسعر 5000 جنيه

يتميز vivo Y36i بمعالج Dimensity 6020 SoC مع 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت للتخزين.

يعمل بنظام التشغيل OriginOS 3.0 المستند إلى Android 13 افتراضيًا ويحتوي على بطارية 5000 مللي أمبير مع شحن 15 وات.

بأقوى معالج وبطارية..أحدث هاتف للشباب من Vivo بسعر 5000 جنيه

تشمل بقية ميزات vivo Y36i اتصال 5G ، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب ، و USB-C ، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم.

يأتي vivo Y36i بثلاثة ألوان وهو مدرج على موقع vivo الرسمي الصيني بسعر (170 دولارًا ) أي ما يعادل 5000 جنيه مصري.

ومع ذلك ، لم يتم تأكيد توافره في دول أخرى حتى الآن.