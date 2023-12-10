رفعت مديرية الشئون الصحية في محافظة شمال سيناء، درجة الاستعداد إلي القصوى في جميع المستشفيات ومرفق الإسعاف بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، بناء علي توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.
وأكد الدكتور، طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إنه تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية، حيث تم إلغاء أجازات الأطباء وهيئة التمريض بأقسام الاستقبال والطوارئ، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل وأكياس الدم لجميع الفصائل ومشتقاته، لمواجهة أي طوارئ خلال سير العملية الانتخابية.
الانتخابات الرئاسية.. رفع درجة الاستعداد بالقطاع الصحي بشمال سيناء
رفعت مديرية الشئون الصحية في محافظة شمال سيناء، درجة الاستعداد إلي القصوى في جميع المستشفيات ومرفق الإسعاف بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، بناء علي توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.