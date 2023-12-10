الوافدين في الجمالية.. الوطنية للانتخابات تدفع بموظفين إضافيين بسبب الزحام

تلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، اخطارا من لجنة الوافدين في الجمالية بالقاهرة يفيد بالزحام الشديد وعلى الفور تم الدفع بمستشارين من اللجنة العامة لحل المشكلة.

ووصل إلي مقر لجنة الوافدين في الجمالية، وفد من اللجنة العامة لحل مشكلة الزحام حيث تم الدفع ب ٣ موظفين الي اللجنة، كما سيتم تقسيم اللجنة على لجنتين فرعيتين واستدعاء قاضي احتياطي من محكمة جنوب القاهرة.

وتتابع غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات كافة لجان الاقتراع للتدخل في حالات الطوارئ وحل المشكلات، حيث تمكنت الهيئة من حل مشكلة الزحام في لجنة الوافدين في دقائق.