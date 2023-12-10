رقص ومزمار وأجواء مبهجة أمام لجان الانتخابات الرئاسية بالأقصر

وشهدت اللجان الانتخابية بمركز القرنة غرب الاقصر توافد المواطنين لانتخاب رئيس مصر فى الانتخابات الرئاسية 2023.

وتلاخظ تواجد عدد من المواطنين يرقصون على دقات الطيول والمزمار وسط فرحة عارمة للمشاركة فى انتخاب رئيس مصر.

وكان قد فتحت لجان الاقتراع أبوابها أمام الناخبين، في تمام الساعة التاسعة صباحا بجميع مراكز محافظة الأقصر الست ، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.



و شهدت اللجان توافد الناخبين أمام اللجان قبل فتح أبوابها فى المواعيد المحددة.



يذكر ان محافظة الأقصر يبلغ عدد اللجان العامة 6 لجان لـ6 مراكز ، تنبثق منها 175 لجنة فرعية و4 لجان وافدين بأجمالى 179 لجنة فرعية ، لاستقبال886377 ناخب وناخبة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

قسم الأقصر 24 لجنة فرعية ، ولجنة واحدة فقط للوافدين بأجمالى 25 لجنة ، ويبلغ عدد الوافدين بقسم الأقصر 181698 ناخب وناخبة ، أما مركز الأقصر يضم 22 لجنة فرعية لعدد 107214 ناخب وناخبة.

وفى مركز طيبة 8 لجان فرعية ولجنة واحد فقط للوافدين بأجمالى 9 لجان ، لعدد 55555 ناخب وناخبة ، وفى مركز القرنة 19 لجنة فرعية لـ118751 ناخب وناخبة.

وفى مركز أرمنت 30 لجنة فرعية ولجنة واحدة فقط للوافدين بأجمالى 31 لجنة ، لعدد 119634ناخب ، وفى مركز أسنا جنوب الأقصر 62 لجنة ، ولجنة واحدة فقط للوافدين بإجمالى 63 لجنة لعدد 303525 ناخب وناخبة .

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