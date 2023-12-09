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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تسليم 50 مشروع تمكين اقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا في الأقصر

تسليم ٥٠ مشروع تمكين
تسليم ٥٠ مشروع تمكين اقتصادي للاسر الأكثر احتياجًا بمحافظة ا

نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جمعية الأورمان فعالية كبرى، ضمن مبادرة "بيتك عمران" لدعم وتسليم 50 مشروعًا اقتصاديًا للمشروعات القائمة بمبلغ 30 ألف جنيه على دفعتين عن الطريق الدعم العيني والنقدي للأسر، ما بين مشروعات حرفية ومهنية للحالات المستحقة للدعم بمحافظة الأقصر تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الإقليم.

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جاء ذلك، في إطار الدعم الذي توليه مؤسسة حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية؛ لإخراجهم من دائرة الاحتياج، إلى دائرة الإنتاج، وتفعيلًا لبروتوكول التعاون المُبرم بين مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان لتمويل المشروعات القائمة للحالات المستحقة للدعم، وبناء على الزيارات الميدانية المشتركة بين الطرفين لعدد من المشروعات الحرفية والإنتاجية المراد تمويلها من خلال بروتوكول التعاون.

حضر أعمال التسليم كل من اللواء خالد عوف مستشار مؤسسة حياه كريمة للمتابعة الميدانية، والدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، والعميد إبراهيم كمال مدير المشروعات بجمعية الأورمان فرع الأقصر، والمهندس محمود صادق منسق حياة كريمة بالأقصر، وصلاح رشوان وكيل وزارة الشباب  بالأقصر، والدكتورة نهال مصطفى نائب المنسق العام بالأقصر لحياة كريمة، ومنسقي ومتطوعي المراكز والمدن والقري لمؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان والقيادات الشعبية والشبابية والنسائية وسط جمع من الأهالي.

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