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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة جنوب الوادي تدعم الأطفال مرضي السرطان بمستشفى أورام الأقصر

فريق جامعة جنوب الوادي
فريق جامعة جنوب الوادي تدعم الاطفال مرضي السرطان بمستشفى اور


نظم وفد جامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا، زيارة لمستشفى شفاء الأورمان لدعم الأطفال، وتقديم الشكر والدعم للمجهود الكبير الذي يقوم به أطباء المستشفى،  لتقديم الدعم النفسي والمعنوى للأطفال المرضى، وتشجيعهم على تحمل العلاج خلال رحلتهم العلاجية في اقسام المستشفى المختلفة.

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وتفقد وفد جامعة جنوب الوادي اقسام المستشفي المختلفة، ومستشفى الأطفال للأورام، وأشادوا بالمستوي الطبي والانشائي والخدمات المجانية التى تقدم للمرضي ومشاركتهم في الاحتفالات مع المرضي بجانب تقديم فقرات متنوعة للأطفال لتقديم الدعم النفسي لهم، حيث ارتسمت البهجة والسعادة على وجوه الأطفال المرضي، مؤكدين على أن زيارة هؤلاء المرضي خلال رحلتهم العلاجية يعد واجب وطني.

وحرص الوفد على توزيع عشرات الهدايا والألعاب على الأطفال المرضى، وسط أجواء من البهجة والسعادة،  ونظم وفد رئيس الملائكة ميخائيل بالكشح - بمحافظة سوهاج محاضرة عن الدعم المعنوي والنفسي للمرضي، وحرص وفد الكنيسة على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال المرضي وذويهم وتوزيع الألعاب، فى جو يسوده المودة والمحبة.

 

ومن جانبه اثنى  محمود فؤاد؛ الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، على زيارة وفد جامعة جنوب الوادي ، وحرصهم على تكرار الزيارة للمستشفى ، والتى من شأنها الشد من أزر المرضي، طوال رحلتهم العلاجية، موجها الشكر لوفد الجامعة  على مشاركتهم للأطفال خلال المناسبات المختلفة، موضحا أن مثل هذه الزيارات تنعكس بشكل إيجابي على الأطفال المرضى داخل المستشفى، وعلى حالتهم الصحية والنفسية طوال رحلتهم العلاجية.

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