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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس اللجنة العامة للانتخابات في الأقصر: الإقبال جيد حتى الآن

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال المستشار رجب بكري رئيس اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية في مركز الأقصر، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، عرضته قناة «إكسترا نيوز»، إن عدد اللجان الفرعية 22 لجنة، وجرى فتح كل اللجان في مواعيدها، والإقبال جيد داخل اللجان.

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طوابير حاشدة على مقرات الانتخابات الرئاسية قبل فتح باب التصويت

بدأ توافد الناخبين مبكرًا على لجان الاقتراع في المحافظات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، على مقرات الانتخابات الرئاسية قبل فتح باب التصويت بحسب ما استعرضت فضائية "إكسترانيوز" في لقطات حية لها.

وذلك قبل فتح باب التصويت باللجان المختلفة على مستوى الجمهورية حيث كان من المقرر أن تبدأ أعمال التصويت في تمام الساعة التاسعة ولمدة 3 أيام إلا أن تواجد الناخبين بدأ من تمام الساعة السابعة من أجل المشاركة.

يأتي ذلك فى الوقت الذى أنهت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات اللازمة لبدء عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة بجانب توفير كافة الإجراءات الصحية واللوجستية التي تساعد كبار السن وذلك على كافة المستويات.

الانتخابات الرئاسية اللجان الفرعية الوطنية للانتخابات رئيس اللجنة العامة رئيس غرفة القاهرة قناة إكسترا نيوز

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