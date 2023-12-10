حماس: تعاملنا مع 10 جنود صهاينة من المسافة صفر في الفالوجا بغزة

قالت كتائب القسام، اليوم الاحد، :" تعاملنا مع 10 جنود صهاينة من المسافة صفر في منطقة الفالوجا شمالي قطاع غزة".

وكانت قد طلبت دول أوروبية من قادة الاتحاد الأوروبي مناقشة الوضع في غزة هذا الأسبوع والدعوة بشكل مشترك إلى هدنة إنسانية دائمة، تنهي الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس.

جاء ذلك في رسالة تم توجيهها إلى رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، من إسبانيا وإيرلندا وبلجيكا ومالطا، حيث من المقرر أن يجتمع قادة دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة يومي 14 و15 ديسمبر الجاري في بروكسل.